الغرافة يحقق فوزًا ثمينًا على الخور في دوري نجوم قطر
حقق فريق الغرافة فوزًا هامًا على نظيره الخور، ضمن منافسات دوري نجوم قطر، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة التاسعة من البطولة.
انتهى الشوط الأول بتقدم الغرافة بهدف دون رد، وتعادل الخور في الشوط الثاني، ولكن أخر 15 دقيقة في اللقاء استطاع الغرافة في خطف هدفين.
أحرز أحمد علاء الدين الهدف الأول للغرافة في الدقيقة 12 من عمر اللقاء، برأسية رائعة لم يستطع حارس الخور في التصدي لها ليضع الغرافة في المقدمة.
📹 فيديو | هدف #الغرافة الاول عن طريق اللاعب احمد علاء #الخور_الغرافة ٠-١— مؤسسة دوري نجوم قطر 🇶🇦 (@QSL) November 2, 2019
الاسبوع 9⃣ | #دوري_نجوم_QNB 🏆@ALGHARAFACLUB pic.twitter.com/8ou2wusQpv
وفي الشوط الثاني، عاد الخور للمباراة بعد إحراز هدف عن طريق تياجو بيزيرا، في الدقيقة 69 بضربة خلفية مزدوجة من داخل منطقة الجزاء.
📹 فيديو | هدف #الخور الاول عن طريق اللاعب تياغو بيزارا #الخور_الغرافة ١-١— مؤسسة دوري نجوم قطر 🇶🇦 (@QSL) November 2, 2019
الاسبوع 9⃣ | #دوري_نجوم_QNB 🏆@alkhor_club pic.twitter.com/3xmtrh31ot
وتمكن سفيان هني في إحراز ثنائية في الدقائق 74 و 86 ليحسم الثلاث نقاط لصالح الغرافة ويخطف الفوز أمام الفريق العنيد الخور في دوري نجوم قطر.
📹 فيديو | هدف #الغرافة الثاني عن طريق اللاعب سفيان هني#الخور_الغرافة ١-٢— مؤسسة دوري نجوم قطر 🇶🇦 (@QSL) November 2, 2019
الاسبوع 9⃣ | #دوري_نجوم_QNB 🏆@ALGHARAFACLUB pic.twitter.com/yRIqKMXwzT
📹 فيديو | هدف #الغرافة الثالث عن طريق اللاعب سفيان هني#الخور_الغرافة ١-٣— مؤسسة دوري نجوم قطر 🇶🇦 (@QSL) November 2, 2019
الاسبوع 9⃣ | #دوري_نجوم_QNB 🏆@ALGHARAFACLUB pic.twitter.com/F5SGjfPz8p
وارتفع رصيد الغرافة إلى 17 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الخور عند 5 نقاط في المركز العاشر في ترتيب دوري نجوم قطر.