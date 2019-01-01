الغرافة يحقق فوزًا ثمينًا على الخور في دوري نجوم قطر

الغرافة يخطف ثلاث نقاط هامة من الخور

حقق فريق الغرافة فوزًا هامًا على نظيره الخور، ضمن منافسات دوري نجوم قطر، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة التاسعة من البطولة.

انتهى الشوط الأول بتقدم الغرافة بهدف دون رد، وتعادل الخور في الشوط الثاني، ولكن أخر 15 دقيقة في اللقاء استطاع الغرافة في خطف هدفين.

أحرز أحمد علاء الدين الهدف الأول للغرافة في الدقيقة 12 من عمر اللقاء، برأسية رائعة لم يستطع حارس الخور في التصدي لها ليضع الغرافة في المقدمة.

وفي الشوط الثاني، عاد الخور للمباراة بعد إحراز هدف عن طريق تياجو بيزيرا، في الدقيقة 69 بضربة خلفية مزدوجة من داخل منطقة الجزاء.

وتمكن سفيان هني في إحراز ثنائية في الدقائق 74 و 86 ليحسم الثلاث نقاط لصالح الغرافة ويخطف الفوز أمام الفريق العنيد الخور في دوري نجوم قطر.

وارتفع رصيد الغرافة إلى 17 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الخور عند 5 نقاط في المركز العاشر في ترتيب دوري نجوم قطر.