الغرافة يفوز على الشحانية بثلاثية في افتتاح مشواره بالدوري القطري

الغرافة يحتل وصافة الدوري القطري

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

حقق فريق نادي الغرافة الفوز على نظيره الشحانية بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الأولى ضمن منافسات دوري نجوم قطر.

انتهى الشوط الأول بين الغرافة والشحانية، بالتعادل السلبي بدون أهداف، حيث لم يستطع أي فريق تسجيل أي أهداف.

تقدم أحمد علاء الدين بالهدف الأول في مرمى الشحانية بالدقيقة 64 من زمن المباراة، ليكسر صمت المباراة.

وأضاف الجزائري سفيان هني الهدف الثاني للغرافة بالدقيقة 72 من زمن المباراة، ليقود فريقه لانتصار مهم.

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وجاء الهدف الثالث للغرافة بالدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وبذلك يحتل الغرافة المركز الثاني خلف السد المتصدر، برصيد 3 نقاط، بعد فوزه على الوكرة بأربعة أهداف مقابل هدف.

وتجمد رصيد الشحانية بدون نقاط في المرك الحادي عشر "قبل الأخير"، في ترتيب فرق دوري نجوم قطر.