إلغاء العقد أو الاتجاه إلى القضاء .. برشلونة يضع دي يونج تحت التهديد!

مسلسل دي يونج وبرشلونة يشهد فصلًا جديدًا

وقع مجلس إدارة برشلونة السابق برأسة جوسيب ماريا بارتوميو مع اللاعب الهولندي فرينكي دي يونج في 2019 بعقد حتى عام 2024 وتم تجديد التعاقد في أكتوبر 2020 حتى 2026 مع تعديل مؤقت للراتب، نظرًا للظروف الناشئة عن الأزمة الناجمة من فيروس كورونا، وفقًا إلى البيان الرسمي الصادر من النادي آنذاك.

وأشارت جريدة "ذا أتلتيك" البريطانية إلى أن هذا العقد يُعد جريمة جنائية محتملة، وهو أحد الأسباب التي أدت إلى مطالبة مجلس الإدارة الحالي برأسة جوان لابورتا اللاعب الهولندي بإلغاء العقد الجديد واستعادة دي يونج لعقده الأول مع الفريق.

وأقاد التقرير أنه تمت مراجعة العقد من قبل الخدمات القانونية للنادي، وأيضًا من قبل مدققي الحسابات قبل أن تتم مراجعته أخيرًا من قبل رابطة الليجا، وذلك من أجل خدمات الرقابة المالية والخدمات القانونية وبعد أن كان كل شيء على ما يرام تم تسجيل اللاعبين.

دي يونج عليه الاختيار الرحيل أو البقاء بشروط برشلونة

وتظهر المفاجأة أيضًا أن دي يونج لم يتم إبلاغه بالجريمة المزعومة حتى 15 يوليو 2022 على الرغم من حقيقة أن مجلس الإدارة الحالي قام بمراجعة العقود الخاصة بالنادي في يونيو 2021، وأجرى تدقيقًا في يوليو 2021 وفي ديسمبر 2021.

برشلونة طلب من فرينكي دي يونج في 15 يوليو إلغاء ذلك العقد الموقع في 2020 والعودة إلى سابقه من 2019، محذراً إياه من "دليل واضح على الإجرام".

وبحسب التقرير، لا يستبعد برشلونة اتخاذ الإجراءات القانونية لكن يفضل التفاوض للوصول إلى اتفاق ودي.

ويحث برشلونة لاعبه الهولندي على تخفيض راتبه للبقاء أو الموافقة على الرحيل حيث يمتلك العديد من العروض الضخمة لضمه أبرزها من مانشستر يونايتد وتشيلسي.