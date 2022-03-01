العين يُوضح حقيقة انتقال كودجو ورحيمي للأهلي والنصر

رد نادي العين بحسم وصرامة على الأخبار المثارة في الإعلام السعودي حول قُرب انتقال نجمي الفريق، لابا كودجو وسفيان رحيمي، للعب في الدوري السعودي.

المهاجم التوجولي ارتبط مؤخرًا بارتداء قميص الأهلي في الموسم القادم، فيما تحدثت العديد من الأخبار حول قُرب انضمام الجناح المغربي للنصر، وقد أوضح العين حقيقة تلك الأخبار.

ماذا قال أحد مسؤولي العين عن انتقال كودجو ورحيمي للأهلي والنصر؟

المعلق الإماراتي محمد الشامسي وخلال تعليقه على مباراة الجزيرة والعين ضمن كأس رابطة المحترفين عبر قناة أبو ظبي الرياضية تحدث عن أخبار انتقال نجمي الزعيم للدوري السعودي.

وقد طمأن جمهور الفريق بنفي تام لتلك الأخبار، إذ نقل عن أحد المصادر المقربة من العين تأكيده بأن اعتزال اللاعبين سيكون في الفريق.

وأضاف الشامسي "أحد المصادر المقربة والأقطاب العيناوية أكد لي أن اعتزال كودجو ورحيمي سيكون في العين، كناية عن أن مسألة انتقالهم غير صحيحة أبدًا، وحتى غير قابلة للنقاش، قُضي الأمر واطمئنوا يا جمهور العين".

هل ينتقل سفيان رحيمي لصفوف النصر السعودي؟

معلقنا محمد الشامسي يعلق على الأخبار التي تتحدث عن هذه الصفقة..

#كأس_رابطة_المحترفين #أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/rbGcQNsbUb — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 1, 2022

ماذا قدم كودجو ورحيمي مع العين في الدوري الإماراتي هذا الموسم؟

لابا كودجو هو هداف العين في الدوري الإماراتي هذا الموسم، إذ نجح في إحراز 17 هدفًا خلال 15 مباراة بجانب تقديمه 4 تمريرات حاسمة لزملائه.

صاحب الـ30 عامًا يعيش موسمه الثالث مع الفريق، حيث انضم له قادمًا من نهضة بركان المغربي صيف 2019، وقد استطاع إحراز 55 هدفًا بقميصه في الدوري الإماراتي.

رحيمي صاحب الـ25 عامًا ارتدى قميص العين الصيف الماضي قادمًا من الرجاء المغربي، وقد استطاع أن يخطف قلوب العيناوية بأدائه الملفت والذي توجه بإحراز 7 أهداف وصناعة مثلها في الدوري الإماراتي هذا الموسم.

وينتهي عقد كودجو مع العين صيف 2024، فيما ينتهي عقد رحيمي صيف 2025، مما يعني أن الأهلي والنصر عليهما الدخول في مفاوضات شاقة مع العملاق الإماراتي للحصول على خدمات اللاعبين للموسم القادم.

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