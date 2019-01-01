العين يُسقط الوصل بثلاثية.. وعجمان يفاجيء النصر

مباريات قوية في دوري الخليج العربي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

حقق نادي العين الفوز على نظيره الوصل، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في قمة الجولة الثانية من دوري الخليج العربي على ملعب "زعبيل".

وحل العين ضيفًا ثقيلًا على الوصل، من أجل تحقيق الفوز وخطف ثلاثة نقاط هامة في مشواره بدوري الخليج العربي بالموسم الحالي.

تقدم فريق الوصل "أصحاب الأرض"، على العين بهدف في الدقيقة 15 من عمر اللقاء، ولكن سريعًا ما تعادل تسوكاسا شيوناني بعدها بثلاثة دقائق فقط.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق لتكون كلمة الحسم في الثلاثة نقاط في الشوط الثاني من اللقاء، وخطط المدربين.

وفي الشوط الثاني تمكن بالفعل بندر الأحبابي في إحراز الهدف الثاني للعين في الدقيقة 61، ليقرب فريقه من الانتصار الثاني على التوالي في الدوري.

وأكد لابا كودجو الفوز لفريق العين في الدقيقة 68 بهدف ثالث، ليصدم جماهير أصحاب الأرض، ليواصل الوصل النتائج المخيبة حيث كان تعادل في الجولة الأولى.

وبذلك ارتفع رصيد العين إلى 6 نقاط في المركز الثاني بالتساوي مع الشارقة صاحب الصدارة، بينما تجمد رصيد الوصل عند نقطة واحدة في المركز الـ8.

وبنفس النتيجة فاز عجمان على النصر، في اللقاء الذي في نفس توقيت مباراة العين والوصل، حيث شهدت منافسة قوية بين الفريقين.

تقدم النصر في الدقيقة 23 من عمر اللقاء بالهدف الوحيد للنصر، عن طريق براندلي كيواس، ولكن لم يمر أكثر من 3 دقائق ليتعادل ويليام أوسو لعجمان.

وفي الشوط الثاني، تمكن حسين عبدالرحمن من إحراز هدف التقدم لعجمان في الدقيقة 71، قبل أن يختتم فاندر فييرا الثلاثية لعجمان في الدقيقة 81 من ركلة جزاء.

وبذلك ارتفع رصيد عجمان إلى 4 نقاط في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد النصر عند نقطة واحدة في المركز الثامن في ترتيب دوري الخليج العربي.