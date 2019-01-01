العين يرفع عرضه لضم تاوامبا من التعاون السعودي

العين يرغب في التعاقد مع تاوامبا لتدعيم الهجوم

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن العين الإماراتي مازال يحاول ضم الكاميروني ليندر تاوامبا، مهاجم التعاون السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقدم تاوامبا مستوى أكثر من رائع مع التعاون في الموسم الأخيرة لما وضعه ضمن المرشحين بقوة لتدعيم هجوم الزعيم الإماراتي.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، أن العين الإماراتي رفع عرضه المالي المقدم لإدارة سكري القصيم لضم تاوامبا خلال الصيف الجاري.

وأعطى العين الإماراتي الفرصة الأخيرة لنادي التعاون لقبول العرض أو رفضه، من جل البحث عن لاعب أخر للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

واقترب الكرواتي إيفان ليكو من تولي تدريب العين خلفًا للإسباني خوان كارلوس جاريدو الذي لم يقدم شيء جيد مع العين.

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وتراجع مستوى العين مؤخرًا بعد رحيل كلًا من زوران ماميتش المدير الفني وعمر عبدالرحمن عموري وحسين الشحات.