هل تعاقد العين مع مدرب جديد؟ ماجد العويس يرد

العراقي غازي فهد يتولى تدريب العين الإماراتي مؤقتًا.

كشف ماجد العويس، عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، وعضو اللجنة الفنية، حقيقة ما تردد حول تعاقد الزعيم الإماراتي مع مدير فني جديد.

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد أشارت إلى أن العين الإماراتي، نجح في التعاقد مع مدير فني جديد، خلفًا للكرواتي إيفان ليكو.

ونشر الحساب الرسمي لنادي العين عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاء فيها:

"ماجد العويس: العين لم يتعاقد مع أي مدرب حتى الآن".

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ويتولى مهمة تدريب العين حاليًا، المدرب العراقي غازي فهد، الذي تولى المسؤولية خلفًا للكرواتي ليكو، بعدما كان يقود فريق تحت 16 عامًا.

وتمت إقالة ليكو من تدريب العين، بعد الفوز في 5 مباريات فقط، وثلاثة تعادلات وهزيمتين، في دوري الخليج العربي الإماراتي.

ليكو صاحب الـ41 عامًا، كان يدرب فريق كلوب بروج البلجيكي السابق، قبل تولي مسؤولية تدريب العين خلال شهر يونيو الماضي، ولكنه لم ينجح في تقديم شيء للفريق.