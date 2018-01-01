العين يسهل مهمة ريال مدريد في التعاقد مع بالاسيوس

كيف ساعد العين الإماراتي ريال مدريد على إتمام صفقة بالاسيوس في يناير المقبل؟

تسبب نادي العين الإماراتي في تسريع صفقة انتقال إيزيكيل بالاسيوس، لاعب ريفير بليت، إلى ريال مدريد وذلك بعد إقصاء بطل الأرجنتين من نصف النهائي.

العين تمكن من الفوز على ريفير بليت بضربات الجزاء بعد انتهاء المباراة بالتعادل هدفين لكل فريق.

وقال المدير الرياضي لبطل كوبا ليبرتادوريس، إنز فرانشيسكيلو، في تصريحات للوكالة الفرنسية إنّ فريقه أجّل التفاوض مع ريال مدريد بشأن بالاسيوس حتى نهاية كأس العالم.

وأوضح أنّه بعد ابتعاد ريفير عن المنافسة على لقب المونديال فإن "الهزيمة أمام العين تمنح ريال مدريد الضوء الأخضر للتفاوض مع بالاسيوس".

وكان اللاعب سبق وصرّح أنه يود الاستمرار فترة أطول في ريفير بليت قبل الانضمام إلى الملكي.

ومن المتوقع أنّ يحسم ريال مدريد الصفقة خلال الأيام المقبلة على أن ينضم اللاعب إلى الفريق في الصيف استعدادًا للموسم الجديد.

الصفقة قد تُكلف خزانة بطل دوري أبطال أوروبا 20 مليون يورو وهو أكثر بـ 5 ملايين يورو من قيمة الشرط الجزائي بعقد يمتد لخمس سنوات.