دوري الخليج العربي | العين والنصر .. الاختبار الأصعب لكرونوسلاف ولابا كودجو

مباراة مرتقبة في دوري الخليج العربي

انطلقت يوم أمس الثلاثاء مباريات الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي الإماراتي ، وقد شهدت سقوط المتصدر الشارقة في فخ التعادل السلبي على ملعبه مع بني ياس في لقاء طُرد خلاله نجم الفريق الأهم إيجور كورنادو.

وتُستكمل مباريات الجولة الثامنة بعدد من المباريات اليوم الأربعاء أبرزها مواجهة العين مع النصر على استاد هزاع بن زايد، وهي مواجهة كرواتية خالصة بين المدربين إيفان ليكو وكرونوسلاف يورتشيتش.

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العين .. نشوة الكأس وخيبة الدوري

يدخل العين المباراة منتشيًا بانتصاره الثمين على الشارقة في ربع نهائي كأس الخليج العربي وتأهله لنصف النهائي، وهو ما عوض خسارته لأربع نقاط متتالية في الدوري الإماراتي بتعادليه السلبيين مع الجزيرة وبني ياس.

وتُمثل المباراة فرصة ثمينة للعين لاستعادة الثقة والاقتراب أكثر من صدارة جدول ترتيب دوري الخليج العربي خاصة بعد تعادل الشارقة اليوم مع بني ياس، وسيُعول الفريق على هجومه الشرس وهدافه وهداف البطولة لابا كودجو الذي توقفت أهدافه خلال الـ180 دقيقة الأخيرة لقهر الدفاع النصراوي القوي.

كودجو أحرز 8 أهداف حتى الآن في الدوري الإماراتي، لكن مواجهة الدفاع الصامد منذ 6 مباريات دون أن تهتز شباكه ستكون الاختبار الأصعب له هذا الموسم.

المثير أن العين كان آخر فريق هزم النصر هذا الموسم، وحدث هذا في مباراة دور المجموعات من كأس الخليج العربي وكانت المباراة الأخيرة قبل تعاقد النصر مع كرونوسلاف الذي لم يخسر أبدًا حتى الآن.

النصر .. الاختبار الأصعب لكرونوسلاف

نجح النصر في إحراز 4 انتصارات متتالية في الدوري الإماراتي، وهي نسبة نجاح 100% لمدربه الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش الذي تولى المهمة منذ منتصف أكتوبر وتحديدًا بعد خسارة الفريق أمام العين في كأس الخليج العربي.

النصر لم يكتف بتلك المسيرة الممتازة في الدوري، بل دعمها بمشوار رائع في الكأس وبالفوز في مباراتين والتعادل في ثالثة ليتأهل لنصف نهائي البطولة.

الفريق ورغم أنه لعب أمام الوحدة وشباب الأهلي إلا أن مواجهة العين في دبي تبقى الاختبار الأصعب لمدربه الكرواتي خاصة على الصعيد الدفاعي، إذ لم يقبل الفريق أي هدف خلال مبارياته الستة الأخيرة وهو ما ساعده كثيرًا ليحصد النقاط خاصة أن هجومه ليس بالشراسة المطلوبة.

المباراة أمام العين صاحب الـ17 هدف وثاني أقوى هجوم في البطولة ستكون اختبارًا قويًا لهذا الدفاع، خاصة أنه سيواجه الثلاثي بندر الأحبابي وكايو كانيدو بجانب آلة التهديف لابا كودجو.

موعد ومكان مباراة العين والنصر في الدوري الإماراتي

تُقام المباراة عند الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة والنصف بتوقيت السعودية، السادسة والنصف بتوقيت مصر، على استاد هزاع بن زايد في العين.

المواجهات المباشرة بين العين والنصر

تفوق العين بوضوح شديد خلال المباريات العشرة الأخيرة بين الطرفين، سواء في الدوري أو الكأس، إذ فاز في 7 مباريات وخسر 3 فقط ولم تنته أي مباراة بينهما بالتعادل خلال تلك الفترة.

على صعيد الدوري الإماراتي، حقق النصر آخر انتصار له على العين في فبراير 2014، ومنذ ذلك الوقت لم ينجح في تحقيق نتيجة أفضل من التعادل مرتين! لذا بات الزعيم البنفسجي يُشكل عقدة لعميد الكرة الإماراتية.

المباريات الـ10 الأخيرة في الدوري الإماراتي شهدت انتصار العين في 8 مباريات والتعادل في مباراتين ولم يفز النصر أبدًا.