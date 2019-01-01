العين يُعلن تعليق كافة الأشطة الرياضية لليوم الأحد

الأجواء في الإمارات صعبة للغاية اليوم

أعلنت شركة العين لكرة القدم تعليق جميع الأنشطة الرياضية المقررة اليوم الأحد، ذلك لسوء الأحوال الجوية في الإمارات.

وأوضح النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر أنه نظرًا لسوء الأحوال الجوية وحفاظًا على سلامة اللاعبين، اتخذ النادي قرارًا بتليق كافة أنشطته الرياضية اليوم الأحد.

الجولة السابعة الأقل أهدافًا في دوري الخليج العربي، ورقم ممتاز لعموري

وتمر الإمارات اليوم بظروف مناخية صعبة، إذ تشتد الأمطار وتنشط الرياح المثيرة للغبار، وقد أعلن عدد من المدارس تعليق الدراسة كما أعلن مطار دبي الدولي عن احتمال تغيير مواعيد بعض الرحلات.

العين كان قد تعادل سلبيًا مع بني ياس في الجولة السابعة والأخيرة من دوري الخليج العربي، ليفقد بذلك نقطته الرابعة على التوالي بعدما تعادل في الجولة السابقة مع الجزيرة بنفس النتيجة، وقد كلفه هذا الابتعاد عن الشارقة في الصدارة بفارق 5 نقاط.