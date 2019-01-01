قمة العين والجزيرة تشهد رقمًا قياسيًا في الموسم

رقم يحدث لأول مرة في الدوري الإماراتي هذا الموسم

شهدت مباراة العين والجزيرة، ضمن منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي، تحطيم رقمًا قياسيًا خلال الموسم الجديد 2019/2020.

العين يواجه الجزيرة، على ملعب هزاع بن زايد، بالجولة السادسة ضمن منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي.

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وأعلن ملعب هزاع بن زايد عن تواجد 14423 مشجع داخل الملعب، وذلك ليكون أكبر عدد حضور في مباراة واحدة منذ بداية الموسم.

العين يحتل المركز الثالث برصيد 12 نقطة، ويأتي الجزيرة الرابع برصيد 10 نقاط، وذلك في ترتيب فرق دوري الخليج العربي الإماراتي.