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دوري الخليج العربي

العين الإمارتي يرد على شائعات الخلاف بين كايو وروبن

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مدير الكرة بالفريق العيناوي يراها مجرد محاولات للنيل من اللاعبين
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أعرب مطر عبيد الصهباني مدير الكرة بنادي العين الإماراتي، عن تعجبه من وجود مشادة بين لاعبي الفريق أمس الخميس.

العين تلقى هزيمة صادمة من شباب الأهلي دبي بثنائية نظيفة، في إطار الأسبوع السابع عشر من دوري الخليج العربي الإماراتي.

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بعض الشائعات تناثرت حول وقوع مشادة بين ثنائي الفريق كايو لوكاس وروبن روبيرو في غرفة تبديل الملابس بين شوطي المباراة.

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وقال الصهباني عن هذه الأقاويل:"العين فتح ملف البطولة الآسيوية بعدما أغلق صفحة دوري الخليج العربي بشكل مؤقت".

وأضاف:"كل التركيز حالياً نحو مواجهة الهلال السعودي بدوري الأبطال، الهدف واضح من الشائعات الحالية لكنها لن تؤثر علينا".

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وتابع:"المرحلة المقبلة تتطلب تضافر للجهود ودعم اللاعبين من أجل الأسرة العيناوية وكذلك الأجهزة الفنية بقيادة كارلوس جاريدو والكوادر الإدارية".

يذكر أن العين تنتظره مواجهة نارية أمام الهلال السعودي يوم الثلاثاء القادم، في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

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