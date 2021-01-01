العين يُوضح حقيقة المفاوضات مع فيتوريا، ميلويفيتش وكاريلي

مصير مدرب العين "بيدرو إيمانويل" حُسم بالفعل

أوضح ماجد العويس المتحدث باسم العين الإماراتي حقيقة ما يُثار من أخبار حول مفاوضات النادي مع فابيو كاريلي المدير الفني للاتحاد السعودي، وكذلك مع فلادان ميلويفيتش المدير الفني السابق للأهلي السعودي.

العين يُعاني كثيرًا هذا الموسم في الإمارات، إذ يتواجد في المركز السابع من جدول ترتيب دوري الخليج العربي وقد فقد تقريبًا فرصة التأهل إلى دوري أبطال آسيا الموسم القادم، فيما لم ينجح في التأهل لدور المجموعات هذا الموسم بخسارته الثقيلة في الدور التمهيدي أمام فولاذ خوزستان الإيراني 4-0.

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تلك النتائج السيئة حسمت موقف مدرب الفريق بيدرو إيمانويل وأكدت عدم بقائه في منصبه الموسم القادم، وقد ضمت قائمة المرشحين لخلافته أسماءً عديدة سبق وأن دربت في الدوري السعودي، على رأسهم رازفان لوشيسكو وروي فيتوريا مدربي الهلال والنصر السابقين، بجانب كاريلي وميلويفيتش.

وفيما أكد لوشيسكو بنفسه عدم وجود مفاوضات مع العين حاليًا، نفى العويس وجود أي محادثات مع كاريلي أو ميلويفيتش أو فيتوريا.

إذ قال لصحيفة عُكاظ السعودية "كاريلي كان من الأسماء المطروحة الموسم السابق، وتم استبعاده نهائيًا، وكل ما يقال عن أن هناك مفاوضات معه حاليًا عبارة عن اجتهادات".

أضاف "سبق وأن أقحم النادي في مفاوضات مع مدرب نادي النصر السابق وكذلك مدرب الأهلي فلادان، ولكن هذه الأخبار المتداولة غير صحيحة واجتهادات إعلامية لا صحة لها، ونادي العين يعرف متى يتفاوض وكذلك مع من يوقع من المدربين".

وأتم العويس حديثه بالتأكيد على أن الوقت مازال مبكرًا للحديث عن المدرب الجديد للفريق في الموسم القادم.

يُشار إلى أن عقد كاريلي مع الاتحاد ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وهناك نية واضحة لدى مجلس الإدارة برئاسة أنمار الحائلي لتجديده، وتُؤكد المصادر المتابعة أن اجتماعًا سيجمع المدرب مع الإدارة نهاية أبريل الجاري لوضع اللمسات الأخيرة على العقد الجديد وتوقيعه واعتماده.