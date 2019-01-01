العين الإماراتي يقترب من التعاقد مع مدرب الأهلي المصري السابق

الزعيم يقوده سوبيتش حاليًا بصورة مؤقتة خلفًا لزوران ماميتش

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

اقترب نادي العين الإماراتي من حسم ملف المدير الفني الجديد للفريق خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد رحيل الكرواتي زوران ماميتش.

الكرواتي فسخ تعاقده مع الزعيم الإماراتي بالتراضي، للعودة مرة أخرى للدوري السعودي، لكن هذه المرة من بوابة الهلال.

ويتولى الكرواتي سوبيتش؛ مدرب فريق الرديف، حاليًا القيادة الفنية للعين، حيث كلفه مجلس الإدارة بالمهمة لحين التعاقد مع مدرب جديد.

حوار - زوران يتحدث عن أسباب رحيله عن العين ومشكلة الهلال وانتقاد جيسوس له

ووفقًا لصحيفة "الإمارات اليوم" فإن الإسباني خوان كارلوس جاريدو؛ المدير الفني الأسبق للأهلي المصري والسابق للرجاء المغربي، هو الأقرب لخلافة زوران ماميتش في العين.

وأوضح الصحيفة أن أحمد حميد المزروعي؛ نائب رئيس النادي، زاد من تكهنات اقتراب الإسباني، حيث قام بمتابعة حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

جاريدو كانت قد تمت إقالته مؤخرًا من الرجاء المغربي بعد تراجع نتائج الفريق، وإن كان قد قاده للحصول على لقب الكونفدرالية الأفريقية، الذي سبق له الحصول عليه مع الأهلي المصري كذلك.

يذكر أن العين يحتل حاليًا المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 32 نقطة، بفارق خمس نقاط عن الشارقة، صاحب الصدارة.