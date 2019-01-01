العين الإماراتي يجدد عقد ريان يسلم حتى 2024

لاعب الوسط ريان يسلم مستمر حتى 2024

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن نادي العين الإماراتي، عن تجديد عقد لاعب الوسط ريان يسلم، ليستمر في صفوف الفريق حتى صيف 2024.

ريان يسلم قال خلال تصريحات نقلها الموقع الرسمي للعين: "وقال ريان يسلم في أول تصريح له بعد الإعلان عن تجديد عقده مع العين: “سعادتي في هذه اللحظة لا يمكن أن أصفها لكم والمؤكد أن الاستمرار ضمن قائمة النادي رقم “واحد” في الدولة وأحد أفضل الأندية على مستوى القارة الآسيوية يبعث على الفخر والاعتزاز".

يسلم أشار إلى أن سبب تأخير تجديد عقده، هو الظروفه الصحية، حيث سافر إلى مدينة برشلونة الإسبانية، من أجل الخضوع لعملية جراحية بتنظيف غضروف الركبة.

وتابع: "في الموسم الماضي حققنا نتائج غير مرضية، بيد أننا حصدنا فضية كأس العالم للأندية الإمارات 2018 وبرغم ذلك ندرك جيدًا أن قيادتنا لا ترضى إلا بالمركز الأول على مستوى جميع البطولات".

العين يجدد عقد ريان يسلم لغاية 2024 ✍️



فخور بالاستمرار ضمن قائمة النادي رقم "واحد" 💪



الإصابة وراء التأخير في إعلان تجديد عقدي مع "الزعيم"



شكراً جمهور العين 💜



التفاصيل: https://t.co/rjFGTndDla#نادي_العين pic.twitter.com/CgmUSKnDnh — FC (@alainfcae) June 23, 2019

وأردف: "اعتقادي أن تعزيز صفوف الفريق يمثل الدافع المهم لجميع اللاعبين على تحقيق الطموحات المرجوة، والكل سيعمل على إظهار أفضل ما لديه وستكون هناك منافسة كبيرة على دخول القائمة الأساسية والتي بلاشك ستنصب في مصلحة الفريق وسنعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف النادي بالتأكيد".

واختتم يسلم تصريحاته قائلًا: "كلمة الشكر لا تفي جماهير العين حقهم وكانت التعليقات التي أشاهدها على حساباتي بمواقع التواصل الاجتماعي تضاعف من سعادتي برغم أنني كنت على يقين من بقائي ولكن مطالبات الجماهير بالبقاء أسعدتني كثيراً وأتمنى أن أسهم وزملائي بالفريق في تحقيق طموحات قيادة هذا الكيان وإسعاد تلك الجماهير المخلصة الوفية".

العين نجح في تجديد عقد بعض اللاعبين بعد دخولهم في الموسم المنتهي فترة الستة أشهر، وهم "خالد عيسى، أحمد برمان، محمد أحمد، بندر الأحبابي، والياباني شيوتاني".