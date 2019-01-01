العين: مصير ناني وخوي وأندريا في يد إيفان ليكو

هل يبقي ليكو على خدمات الثلاثي؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

تلقى فريق نادي العين الإماراتي الخسارة من نظيره زي تي إي المجري، بهدف دون رد وديًا، في المباراة التي جمعت بينهما في ختام المعسكر المقام في سلوفينيا.

فريق نادي العين أقام معسكرًا في سلوفينيا، استعدادًا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد في الإمارات.

ومن جانبه أكد مطر عبيد الظاهري "الصهباني" خلال تصريحات صحفية، على أن معدلات لياقة لاعبي العين تأثرت بصيام أغلبيتهم في يوم عرفة، بالإضافة إلى اللعب في درجات حرارة مرتفعة.

الصهباني تابع: "مصير الثلاثي ناني وخوي وأندريا، مرتبط بالتقرير الذي سيقدمه المدرب إيفان إيكو، المدير الفني للفريق، وفقًا لاحتياجاته".

وأردف: "ليكو سيرفع تقريره للجنة الفنية للاحتراف من أجل اتخاذ القرار الذي يتسق مع متطلبات المرحلة المقبلة، وتحديد قائمة الفريق".

ومن المقرر أن يتدرب العين في ملعب خليفة بن زايد يوم الأربعاء المقبل، بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة 58 ساعة بعد العودة من سلوفينيا.