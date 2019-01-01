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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

العويشير يحتفل بتتويج النصر بالدوري على طريقة "الدودة"

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رغم رحيله عن النصر، العويشير يحتفل بالتتويج بالدوري
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

تواجد عبد الله العويشير، حارس مرمى فريق نادي أحد، في ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود، الخاص بفريقه السابق النصر، للاحتفال بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

النصر توج بلقب الدوري السعودي للمحترفين، بفارق نقطة واحدة عن الهلال صاحب المركز الثاني.

وحرص العويشير على الاحتفال بطريقة "الدودة" أمام جماهير النصر، والتي تواجدت مساء أمس الأحد في ملعب العالمي.

احتفال العويشير كان قد أثار غضب جماهير نادي الهلال، بعد نهاية مباراة الزعيم أمام أحد، بالدوري، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

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مباراة أحد كانت أحد أسباب تتويج نادي النصر بلقب الدوري، حيث أفقدت الهلال نقطتين مهمتين، في ظل السباق بين الغريمين.

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