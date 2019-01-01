العويشير يحتفل بتتويج النصر بالدوري على طريقة "الدودة"

رغم رحيله عن النصر، العويشير يحتفل بالتتويج بالدوري

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

تواجد عبد الله العويشير، حارس مرمى فريق نادي أحد، في ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود، الخاص بفريقه السابق النصر، للاحتفال بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

النصر توج بلقب الدوري السعودي للمحترفين، بفارق نقطة واحدة عن الهلال صاحب المركز الثاني.

وحرص العويشير على الاحتفال بطريقة "الدودة" أمام جماهير النصر، والتي تواجدت مساء أمس الأحد في ملعب العالمي.

🔶 عبدالله آل السالم لاعب نادي النصر : شارك في 11 مباراة كبديل pic.twitter.com/IW4QIweziF — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 20, 2019

احتفال العويشير كان قد أثار غضب جماهير نادي الهلال، بعد نهاية مباراة الزعيم أمام أحد، بالدوري، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

مباراة أحد كانت أحد أسباب تتويج نادي النصر بلقب الدوري، حيث أفقدت الهلال نقطتين مهمتين، في ظل السباق بين الغريمين.