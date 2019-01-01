العويشير: إشاراتي للهلاليين فُهمت بصورة خاطئة وابحثوا عن احتفالية الدودة

حارس أحد لم يقصد استفزاز جمهور الهلال

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد عبد الله العويشير؛ حارس مرمى أحد السعودي، أنه لم يقصد استفزاز جمهور الهلال عقب مواجهة الفريقين، مشددًا على أنه كان يوجه لهم الشكر.

مواجهة الزعيم وأحد انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، في لقاء شهد تألق حارس مرمى الضيوف.

وعقب صافرة النهاية، وقعت أعمال شغب، إثر احتفال حارس أحد بطريقة استفزت جمهور الهلال ولاعبيه. ( شاهد الفيديو )

وقال العويشير، في تصريحاته لقناة "السعودية الرياضية": "لا أدري ما سبب ما حدث، من الممكن أن تكون نرفزة ملعب كون الهلال متصدر ونتيجة التعادل تؤثر على مشواره، ومن الممكن أن يكون الجمهور الهلالي فهمني بشكل خاطئ".

وأضاف: "طوال المباراة جمهور الهلال يقوم بسب، وبعد انتهاء اللقاء قمت بالإشارة على رأسي لإخبارهم أن الجميع على رأسي، لكن أعتقد أن مسؤولي الهلال ظن أنني أنرفز الجمهور، إلا أن هذه التصرفات ليست من أخلاقي".

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وتابع: "لاعبو الهلال كذلك توجهوا لي وقالوا لي عيب عليك أن تسوي هذه الحركات، لكنني أرى جميع لاعبي العالم يضعوا أيديهم على رأسهم وجمهور الخصوم يصفقوا لهم".

وحل احتفاله على بطنه أمام مدرج الهلاليين، أوضح: "هذه رقصة الدودة، تعني أن أي فريق قادر على العودة، ومن الممكن أن تبحثوا عنها على يوتيوب، فعلها لاعبو الفتح من قبل احتفالًا بصعودهم للدوري الممتاز، وإذا كان لاعبو الهلال هم من احتفلوا أمامنا، لمَ غضبنا مثلهم".

واختتم العويشير بتعليقه على نتيجة التعادل: "قدمنا مباراة قتالية، وأشكر اللاعبين لأنهم كانوا سد منيع أمام مرمانا، ونتمنى أن تكون نقطة اليوم بداية الهروب من الهبوط".

يذكر أن التعادل رفع رصيد الزعيم إلى النقطة 57 متصدرًا جدول الترتيب بفارق نقطتين عن النصر، صاحب الوصافة، بينما يأتي أحد في المركز الأخير بـ15 نقطة.

هذا التعادل يشعل الدوري، حيث أمام النصر فرصة لاعتلاء الصدارة حال فوزه أمام الهلال في الديربي المقرر إقامته في 29 من الشهر الجاري، ضمن الجولة الـ25 بالدوري.