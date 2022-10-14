"العويس والدوسري أفضل من الدعيع والثنيان!"

لاعبو منتخب السعودية الحاليين أفضل من جيل 2002

يرى الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، أن المنتخب السعودي حاليًا يمتلك لاعبين أفضل من العناصر التي كانت متواجدة في كأس العالم 2002.

المنتخب السعودي الحالي أفضل من جيل 2002

الصرامي قال خلال برنامج "سوالف رياضية": "طالما أعمدة المنتخب السعودي موجودة في القائمة أهم شيء، من وجهة نظري أن محمد العويس أفضل من محمد الدعيع، وعبد الإله العمري وأفضل من صالح النعيمة، وسلمان الفرج أفضل من خالد مسعد وسالم الدوسري أفضل من يوسف الثنيان، والشهراني أفضل من محمد عبد الجواد".

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وتابع: "العويس أفضل من الدعيع الذي شارك في مونديال 2002 من الناحية الفنية والبدنية والنفسية، بناءً على العطاء والجاهزية الفنية".

الإعلامي الرياضي أضاف: "عندما ذهبنا إلى كأس العالم 2002 لم تكن عناصر المنتخب السعودي جاهزة فنيًا، ولذلك تلقينا 12 هدفًا، من أيرلندا والكاميرون بجانب ثمانية من ألمانيا".

واختتم الصرامي تصريحاته قائلًا: "عبد الإله العمري واحد من أفضل المدافعين في السعودية وقارة آسيا، وياسر الشهراني ظهير أيسر متميز، وسالم الدوسري جناح رائع".

انتقادات لرينارد بسبب قائمة السعودية

واجه الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للمنتخب السعودي، سيل من الانتقادات خلال الأيام الماضية، بعد إعلانه عن قائمة الأخضر للمعسكر الأخير، استعدادًا لكأس العالم قطر 2022.

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مدرب الأخضر واجه الانتقادات بسبب عدم اختياره لحارس الهلال عبد الله المعيوف، وأيضًا عبد الرحمن غريب صانع ألعاب فريق نادي النصر.

ويستعد الصقور للمشاركة في مونديال قطر، حيث يقع المنتخب في المجموعة الثالثة، والتي تضم منتخبات الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

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