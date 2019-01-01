العويس: نحتاج لوقت للتأقلم مع أفكار رينارد

تعرف على تصريحات العويس بعد فوز السعودية على سنغافورة

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

أكد محمد العويس، حارس مرمى المنتخب السعودي، أنّ الفريق كان بحاجة إلى الوقت للتأقلم والانسجام على أفكار المدرب هيرفي رينارد.

رينارد حقق أول انتصار له مع السعودية بالفوز على سنغافورة بثلاثية نظيفة في التصفيات المؤهلة لأمم آسيا 2023 وكأس العالم 2022.

وقال العويس في تصريحات صحفية: "نجحنا في الخروج بالنقاط الثلاثة أمام منافس صعب هو متصدر المجموعة وهدفنا اللحاق بسلم الترتيب".

وتابع: "التعادل مع اليمن عطلنا كثيرًا ولكننا نجحنا في اللقاء في تقديم مستوى طيب وانتصار مستحق".

حارس مرمى الأخضر أشار إلى أنّ المنتخب احتاج إلى بعض الوقت لأجل تقديم التأقلم على أفكار المدرب الجديد ويصل إلى أفضل طريقة للانسجام والتناغم.

واختتم: "أهم شيء هو أننا اتفقنا قبل المباراة على التحدث سويًا داخل الملعب وتوجيه بعضنا البعض حتى نتمكن من تقديم الأفضل وتحسين مستوى المنتخب".

جدير بالذكر أنّ السعودية سوف تواجه فلسطين يوم الثلاثاء المقبل في رام الله.