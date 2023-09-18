العويس أساسيًا ومفاجأة كبرى في اختيارات جيسوس لأجانب الهلال في آسيا

الهلال يفتتح اليوم مشواره في دوري أبطال آسيا

حسم جورج جيسوس المدير الفني للهلال اختياراته لأجانب الفريق خلال مواجهة نافباخور نامانجان الأوزبكي في دوري أبطال آسيا على ملعب الدرة مساء اليوم الإثنين في الرياض.

لوائح دوري أبطال آسيا تمنح كل فريق حق قيد 6 أجانب بينهم آسيوي واحد في قائمته لكل مباراة من مباريات دوري أبطال آسيا، فيما تُسجل أندية دوري روشن 8 أجانب، وهو ما يُجبرها على التخلي عن لاعبين على الأقل في كل مباراة.

المدرب المخضرم قرر الاعتماد على محمد العويس في حراسة المرمى واستبعاد ياسين بونو من التشكيل الأساسي لمواجهة الليلة، وإن كان ذلك متوقعًا لكن المفاجئ كان قراره عدم اختيار سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش ضمن أجانب اللقاء، خاصة في ظل تألقه الملفت منذ انطلاق الموسم الجاري.

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جيسوس وحسبما أفادت صحيفة الرياضية السعودية قرر استبعاد نجم الوسط الصربي ومعه المدافع خاليدو كوليبالي بجانب بونو، وقد اختار الخماسي نيمار وألكسندر ميتروفيتش وميشايل ومالكوم وروبن نيفيش.

يُشار إلى أن الهلال سيفتقد خلال المباراة لجهود نجمه السعودي سالم الدوسري لإيقافه مباراتين بعد طرده في نهائي النسخة الأخيرة أمام أوراوا ريد دياموندز.