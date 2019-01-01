العودة إلى سياسة خطف الشباب.. بايرن ميونيخ يقترب من جوهرة دورتموند

توبياس راشيل جوهرة دورتموند يقترب من بايرن ميونيخ

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

اقترب بايرن ميونيخ من ضم موهبة بوروسيا دورتموند توبياس راشيل خلال موسم الانتقالات الشتوية الحالية، في إطار سعيه إلى تدعيم صفوفه بعدد من الشباب.

وكان بايرن ميونيخ قد تعاقد مع أكثر من لاعب شاب خلال يناير الحالي، في الوقت الذي لم يلجأ فيه إلى التعاقد مع لاعبين من الصف الأول.

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وسب صحيفة بيلد الموثوقة، فإن راشيل قد تواصل مع مسؤولي بايرن ميونيخ الأسبوع الماضي، واتفقا بشكل كبير على أغلب التفاصيل المتعلقة بانتقاله إلى الفريق البافاري.

ولم تحدد الصحيفة ما يتعلق بقيمة الصفقة أو راتب اللاعب الذي سيتقاضاه مع بايرن ميونيخ، ولكنها أشارت فقط إلى أن الصفقة في طريقها للإعلان الرسمي.

وبذلك عاد بايرن ميونيخ إلى عاداته القديمة، والتي أثارت الكثير من الجدل حول قتل التنافسية، إذ يتهم البعض بايرن ميونيخ بخطف النجوم الشابة من الأندية المنافسة في البوندسليجا.