العودة إلى نقطة البداية؟ مستقبل أحد أعمدة الفريق في فينورد غير مؤكد

كما أن مشاركة ياكوب مودر في المباراة الخارجية ضد نيك (NEC) غير مؤكدة، وفقًا لما أوردته صحيفة «ألجمين داغبلاد». لم يتواجد اللاعب الدولي البولندي في فريق فينورد في ملعب التدريب يوم الجمعة، لذا فإن السؤال المطروح هو ما إذا كان سيتمكن من المشاركة في مباراة الأحد المقبل.

وسيكون ذلك ضربة أخرى للمدرب روبن فان بيرسي. فقد أُعلن يوم الجمعة أن مشاركة أنيل أحمد هودزيتش ولوتشيانو فالينتي وأنيس حاج موسى غير مؤكدة على الإطلاق.

وأفادت مصادر لـ "فوتبالزون" أن فينورد سيحاول إشراك حاج موسى. ويبدو أن تيس كرايفيلد سيكون بديلاً لأحمد هودزيتش مرة أخرى.

وإذا غاب مودر إلى جانب فالينتي، فسيصبح خط الوسط هو الخط التالي الذي يواجه مشاكل. ومن المحتمل أن يجرب فان بيرسي لاعباً من منتجات الأكاديمية لم يشارك سوى في دقائق قليلة حتى الآن.

لذا، يتعين على فان بيرسي العودة مرة أخرى إلى لوحة الرسم. تظل مشكلة الإصابات في فينورد قصة متكررة.

أُعلن يوم الخميس أن كاسبر فان إيك سيعود إلى ملعب دي كويب. والأمل معقود على أن يتمكن من مساعدة الطاقم الطبي في وقف موجة الإصابات.

ستقام المباراة بين NEC وفينورد بعد ظهر يوم الأحد. في الساعة 14:30، ستبدأ الأندية الشعبية هذه المواجهة الحاسمة في سعيها للحصول على تذكرة إلى دوري أبطال أوروبا.