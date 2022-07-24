العواصف والبرق لا يوقفه .. "الإعصار" هالاند يفتتح مسيرته مع سيتي بإسقاط بايرن ميونخ

سوء الأحوال الجوية كان العنوان بالظهور الأول للنجم الشاب مع مانشستر سيتي

تغلب مانشستر سيتي على بايرن ميونخ ودياً بهدف نظيف فجر الأحد بلقاء ودي بالولايات المتحدة الأمريكية ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد.

وانتظر الجمهور والنقاد المباراة كونها الظهور الأول للنرويجي إرلينج هالاند بقميص سيتي عقب انتقاله لصفوفه في الصيف الحالي قادماً من بوروسيا دورتموند.

العواصف وسوء الطقس عنوان اللقاء

وتأجلت بداية المباراة التي أُقيمت في "لامبو فيلد" بحضور قرابة 80 ألف متفرج بسبب سوء الأحوال الجوية والإنذار بوجود عاصفة كهربائية، كما توقفت في الشوط الأول بسبب مرور العاصفة أعلى الملعب والخوف من ضرب البرق للاعبين والجمهور.

وبعد عودة اللاعبين عقب توقف لقرابة 40 دقيقة، نجح هالاند في هز الشباك عقب تمريرة متقنة من جاك جريليش أسكنها النرويجي الشباك، ليعلن افتتاح سجله التهديفي مع سيتي.

من شارك من صفقات الفريقين الجديدة؟

وبالإضافة لهالاند، دفع بيب جوارديولا كذلك بالمهاجم الجديد خوليان ألفاريز كبديل للنرويجي بالمباراة، كما لعب الحارس الجديد ستيفان أورتيجا بالشوط الثاني.

وفي الجانب الآخر، لم يُشرك بايرن أي من صفقاته الجديدة بالتشكيل الأساسي، ولكن دفع بنصير مزراوي، ريان جرافنبرخ، وماتايس دي ليخت كبدلاء، وغاب ساديو ماني بسبب تواجده بالمغرب الخميس لحضور حفل الكاف.