العنبري: مواجهة دبا الفجيرة صعبة للغاية ونثق في لاعبي الشارقة

مواجهة محفوفة بالمخاطر للشارقة أمام دبا الفجيرة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث عبدالعزيز العنبري، المدير الفني للشارقة عن مواجهة دبا الفجيرة ضمن منافسات دوري الخليج العربي، وتأثيرها في مشوار فريقه.

ويواجه الشارقة صاحب الصدارة نظيره دبا الفجيرة الذي يتذيل الترتيب، غدًا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري الخليج العربي.

وقال العنبري في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نركز جيدًا في مواجهة دبا الفجيرة، ولا ننظر إلى نتائج الأندية الأخرى في الجولة، وكلنا ثقة بلاعبي الفريق".

وأضاف: "حضرنا جيدًا لمواجهة دبا، وتركيزنا عالي للغاية ولا توجد لدينا غيابات جديدة في المباراة ونعلم جيدًا المطلوب من هذه المواجهة".

وتابع العنبري: "رغبة الفوز متواجدة بشكل كبير عند اللاعبين، ومتفائل بتحقيق الانتصار رغم رغبة دبا الفجيرة في الفوز للهروب من الهبوط".

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ويحتل الشارقة صدارة ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 52 نقطة بعد مرور 22 لقاء، حيث حقق الفوز في 15 مباراة وتعادل في 7، بينما يتذيل دبا الفجيرة الترتيب برصيد 12 نقطة من الفوز في 3 لقاءات والتعادل في 3 أخرين.