العنبري: العين منحنا درسًا وهذا سبب ظهورنا بمستوى سيء

الشارقة كاد أن يخسر اللقاء

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أرجع عبد العزيز العنبري؛ المدير الفني للشارقة، التعادل أمام العين إلى عقلية فريقه خلال المباراة، مؤكدًا أن الزعيم منحه درسًا مهمًا في مرحلة صعبة.

الملك خطف تعادلًا صعبًا أمام الزعيم بثنائية لكل منهما، ضمن الجولة الـ21 من دوري الخليج العربي الإماراتي. (طالع تقرير المباراة)

وقال العنبري، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الحمد لله على التعادل، هي نتيجة جيدة بالنظر إلى ما قدمه خصمنا في المباراة، فقد قدموا مستوى كبير، وهذا ما لم نتوقعه، وإن كنت أكدت من قبل أن العين قادر على العودة لمستواه في أي وقت".

وأضاف: "لا ألوم اللاعبين على ما قدومه، لكن دخلنا المباراة بطريقة تفكير غير جيدة وهذا سبب رئيس لظهورنا بهذا المستوى، لأننا توقعنا أن المباراة ستكون سهلة نظرًا للغيابات الموجودة لدى العين".

مدرب الملك اختتم: "الفريق ككل لم يكن جيدًا، والعين لعب بثقة، تعلمنا الدرس من هذه المباراة، وأشكر الجهاز الفني والإداري للعين على هذا الدرس، يجب أن ندخل دائمًا بنفس العقلية في كل المباريات، لأننا نمر حاليًا بأهم فترة بالدوري، ويجب أن يكون التركيز حاضرًا".

يذكر أن التعادل رفع رصيد الشارقة إلى النقطة 51 بفارق عشر نقاط عن أقرب منافسيه، بينما يأتي العين في المركز الرابع بـ39 نقطة.