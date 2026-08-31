وهما ميكائيل بازا من نادي هامبورج، وميرزا كاتوفيتش من نادي شتوتجارت. ووفقًا لمعلومات من قناة«سكاي سبورت»، سيخضع بازا، ابن عم جوناثان تاه لاعب بايرن ميونخ، للفحص الطبي لدى النادي الكتالوني يوم الثلاثاء. وإذا سارت الأمور على ما يرام، فسوف يوقع عقدًا ساري المفعول حتى عام 2029.

كان لدى بازا، البالغ من العمر 16 عامًا، عقد مع نادي هامبورج ساري المفعول حتى عام 2027، لكنه لم يرغب في تجديده. وقد أبلغ المسؤولين بذلك بالفعل، مما دفعهم إلى الموافقة على انتقاله إلى برشلونة. ولم يُعرف بعد مبلغ قيمة الصفقة.

ووفقًا لموقع «Sky-Info»، سينتقل كاتوفيتش في البداية إلى برشلونة على سبيل الإعارة. وفي مقابل ذلك، سيحصل نادي شتوتجارت على مبلغ قدره 600 ألف يورو. بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لفابريزيو رومانو، حصل برشلونة على خيار شراء بقيمة 3.5 مليون يورو، في حال نجح كاتوفيتش في إقناع الكتالونيين. وفي حال خاض اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا عددًا معينًا من المباريات مع الفريق الأول أو الثاني لبرشلونة، فإن «البلوجرانا» سيكونون ملزمين بشرائه، حيث تتراوح قيمة الصفقة، وفقًا لـ«سكاي»، بين خمسة وعشرة ملايين يورو حسب عدد المباريات التي خاضها.

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ومن المقرر أن يلعب كاتوفيتش في البداية - تمامًا مثل بازا - مع فريق تحت 19 عامًا والفريق الثاني في برشلونة وكان قد شارك في الموسم الماضي في 29 مباراة بالدوري الثالث مع الفريق الثاني.

ما هي الاستراتيجية التي يتبعها نادي برشلونة؟

يركز نادي برشلونة في السنوات الأخيرة بشكل متزايد على استقطاب لاعبين موهوبين من جميع أنحاء العالم إلى فرق الشباب التابعة له، لتدريبهم هناك من أجل الانضمام إلى الفريق الأول. وقد جرب لاعب منتخب الشباب نوح دارفيتش ذلك أيضًا في برشلونة. والآن، ينتمي اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا إلى نادي شتوتجارت، وهو معار إلى نادي إلفرسبيرج.