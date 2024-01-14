"العمل في السعودية شاق جدًا" .. مانشيني يُلمح لفريقه الجديد بعد الأخضر

الأخضر يُشارك حاليًا لكأس آسيا 2023

يستعد الإيطالي روبرتو مانشيني لافتتاح مشواره مع المنتخب السعودي في كأس آسيا 2023 بمواجهة سلطنة عُمان يوم غدٍ الإثنين في قطر وسط ظروف ليست هي الأفضل، خاصة في ظل مواجهته العديد من الانتقادات لاختياراته الخاصة بقائمة الفريق المشاركة في البطولة القارية.

مانشيني استبق اللقاء بالحديث مع برنامج "تشي تمبو تشي فا" الإيطالي بمناسبة ذكرى وفاة زميله ومساعده السابق جانلوكا فيالي، وقد شدد على مدى قربه منه وقوة علاقتهما معًا، مشيرًا إلى دور النجم الراحل المهم في فوز إيطاليا بيورو 2020.

المدرب صاحب الـ59 عامًا ألمح خلال المقابلة إلى ناديه الجديد عقب انتهاء مهمته مع الأخضر، إذ قال "أحب العودة إلى سامبدوريا، لقد عشت هناك 15 عامًا رائعة، أحلم بالعودة إلى هناك منذ اليوم الأول الذي غادرت به".

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وأتم مانشيني قائلًا عن مهمته الجديدة "قضيت وقتًا رائعًا على دكة بدلاء إيطاليا، الرحيل دومًا ما يكون مخيبًا للآمال، أحيانًا يُقال المدرب وأحيانًا يتخذ قراره بالرحيل. أشعر كذلك بالراحة هنا في السعودية وإن كان العمل شاقًا جدًا. اللغة العربية؟ لم أتعلم سوى كلمات قليلة".

يُشار إلى أن مانشيني خلف الفرنسي هيرفي رينارد في تدريب المنتخب السعودي، إذ رحل الأول لتدريب منتخب سيدات فرنسا.