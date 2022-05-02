العلامة الزرقاء .. طلب خاص من محرز لإيلون ماسك!

بعث النجم الجزائري رياض محرز بمناشدة خاصة لمالك منصة تويتر الجديد إيلون ماسك عبر حسابه على موقع التغريدات الشهير.

وأعلن ماسك، رجل الأعمال مالك شركة تيسلا للسيارات الكهربائية، مؤخراً عن قبول عرضه الخرافي لشراء منصة تويتر مقابل قرابة 40 بليون يورو.

ماذا طلب محرز من ماسك؟

ونشر محرز تغريدة قال فيها: "أخي ماسك، أريد العلامة الزرقاء الخاصة بي من جديد"، التغريدة التي لاقت تفاعلاً وإعجاباً كبيراً من متابعي النجم الجزائري.

Bro @elonmusk give me my blue tick back 😂😂😂 — Riyad Mahrez (@Mahrez22) May 2, 2022

ويقصد محرز بالعلامة الزرقاء تلك الخاصة بتوثيق الحساب، والتي تؤكد أنه يمثل حقاً الشخص وليس مزيفاً.

وفقد حساب محرز توثيقه مؤخراً، دون الكشف عن الأسباب وراء حدوث ذلك، وإن كان عديد الأشخاص اشتكوا من أمور مشابهة مؤخراً.

لماذا يطلب محرز من ماسك بالتحديد استعادة توثيقه؟

ومنذ الإعلان عن استحواذ رجل الأعمال على تويتر، وانتشر على الأخير الدعوات الساخرة له من رواده بشراء أنديتهم أو مساعدتهم لتوثيق حساباتهم.

وخرجت مؤخراً عدة دعوات ساخرة من جماهير إنتر وآرسنال مثلاً طالبت ماسك بإنقاد تلك الأندية وشراء ملكيتها كما فعل مع منصة التغريدات الشهيرة.

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