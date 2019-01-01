أحمد العكايشي: خسارة الديربي لن تؤثر على الهلال بالنهائي الآسيوي

المهاجم التونسي يتحدث عن خسارة الهلال لديربي الرياض

أكد التونسي أحمد العكايشي، لاعب فريق اتحاد جدة السابق، وفريق العهد اللبناني الحالي، على أن مستوى الهلال والنصر في ديربي الرياض كان رائعًا.

النصر حقق الفوز على الهلال بهدفين مقابل هدف، بالجولة الثامنة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

العكايشي قال خلال تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية: "النصر فاز لأن الدافع لديه قوي، فهو أحوج إلى الفوز لملاحقة الهلال، والتقدم خطوات نحو المراكز الأولى، لتضييق الفارق مع الأزرق المتصدر".

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المهاجم التونسي واصل: "النصراويين يعلمون جيدًا أن الخسارة من الهلال تعني ابتعادهم كثيرًا عن منطقة المنافسة".

أحمد العكايشي تابع: "ليس هناك علاقة بين خسارة الهلال أمام النصر وخوضه المباراة النهائية في دوري أبطال آسيا بعد أسبوعين، لأنه يمتلك الخبرات والعناصر القادرة على التكيف مع الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق وإمكانية تخطيها".

الهلال يستعد لمواجهة فريق أوراوا ريد الياباني، في نهائي دوري أبطال آسيا، خلال شهر نوفمبر الجاري، حيث تقام مباراة الذهاب يوم 9.