العقوبات في انتظار مولودية وجدة بعد اقتحام الجماهير للملعب في ديربي الشرق

اقتحمت جماهير مولودية وجدة، أرضية ملعب الشرفي، بعد نهاية ديربي الشرق أمام نهضة بركان في الدوري المغربي.

وانتهت مباراة الأسبوع الـ16 بفوز مولودية وجدة بهدف وحيد من توقيع عبدالله خفيفي.

وتعد مواجهة الطرفين، بمثابة ديربي الشرق المغربي، حيث قامت جماهير الفريق الفائز بالهجوم على مدرجات نهضة بركان عقب نهاية اللقاء.

هجوم جماهير وجدة في المباراة الأولى لهم على أرضية ملعبهم بعد إعادة افتتاحه، للتعبير عن فرحتهم بالفوز في الديربي.

ولم تستطع قوات الأمن منع الجماهير من الاشتباك خاصة أن الأمر جاء مفاجئ.

Worrying scenes at Stade d'Honneur where fans of Mouloudia Oujda chased RS Berkane supporters after the Oriental derby. Scandalous not to have more security in a game between two clubs from the biggest cities in the northeastern region. Hopefully everyone is okay. #Botola pic.twitter.com/oVQOs27osa