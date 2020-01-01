العرض الاخير .. إدارة الأهلي تُغري عبدالفتاح عسري بمميزات خاصة

يسعى سمو الأمير منصور بن مشعل لبقاء اللاعب بالنادي

تعمل إدارة النادي الأهلي السعودي بكل قوة حاليًا من أجل الإبقاء على اللاعب عبدالفتاح عسيري داخل جدران النادي ومنعه من الرحيل عن صفوف الفريق.

صحيفة "الشرق الأوسط" أشارت إلى أن إدارة الراقي قدمت العرض المالي الأعلى في لائحة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، للإبقاء على اللاعب.

وقالت الصحيفة أن عرض النادي لعسيري مجزيًا للغاية ومناسبًا، بجانب مميزات أخرى خارج نطاق العقد مقدمة من قبل الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم.

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ويسعى سمو الأمير منصور بن مشعل لبقاء اللاعب بالنادي وضمان استمراره داخل أسوار الراقي لعدة سنوات مقبلة.

وكشفت الصحيفة أن عرض النادي الأهلي المقدم لتجديد عقد اللاعب يصل إلى أربعة ملايين ريال في الموسم الواحد مع المميزات الأخرى المقدمة من قبل المشرف العام على كرة القدم وبإجمالي يصل إلى (12مليون ريال) في ثلاث سنوات.

ولم يرد اللاعب حتى الآن على العرض المقدم له سواء بالموافقة أو الرفض، وأثار هذا الموقف استغراب أصحاب القرار في النادي لتميز العرض المالي المقدم في ظل الظروف الحالية والتي ألقت بظلالها على جميع الأندية ومداخيلها المالية.

يُذكر أن مفاوضات الأهلي مع عسيري يقودها محمد الحارثي المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي، بمتابعة الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم بالنادي وعبد الإله مؤمنة رئيس النادي.