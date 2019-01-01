العراق x الأردن – التاريخ يقف في صف أسود الرافدين

تاريخ مواجهات العراق والأردن قبل البطولة العربية

فيسبوك تويتر بلال محمد

يستعد المنتخب العراقي، لاستضافة نظيره الأردني غد الثلاثاء، في ختام مباريات بطولة الصداقة الدولية، علي ملعب البصرة الدولي.

وافتتح أسود الرافدين البطولة يوم الأربعاء الماضي، أمام المنتخب السوري وانتهت بفوز العراق بهدف نظيف سجله حكمت مرام.

بينما حقق نسور قسيون الفوز في ثاني المباريات، وكانت أمام الأردن يوم السبت الماضي بهدف نظيف بتوقيع المخضرم فراس الخطيب.

سبق وأن التقى المنتخب العراقي، أمام نظيره الأردني في 36 مباراة مختلفة بين رسمية وودية، وكان لأسود الرافدين اليد العليا في التاريخ، بعد الفوز في 17 مرة، وفاز النشامى في عشر مناسبات، بينما انتهت تسع مباريات بالتعادل.

سجل المنتخب العراقي 44 هدفاً في شباك الأردن، بينما تمكن النشامى من هز شباك أسود الرافدين في 43 مناسبة.

أول لقاء جمع المنتخبين كان في 1963 بمناسبة افتتاح عمان الدولي، وحينها فاز الضيوف بثلاثة أهداف مقابل هدف، وآخر لقاء كان في الأول من يونيو 2017 وفاز العراق حينها بهدف علاء عبد الزهرة.

أكثر لقاء شهد أهداف بين المنتخبين في 31 أغسطس 1999 في بطولة الألعاب العربية لكرة القدم، والتي انتهى وقتها الأصلي بالتعادل بأربعة أهداف لكل منتخب، قبل ان يحسمها النشامى بثلاثة أهداف لهدف بركلات الترجيح.