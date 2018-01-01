العراق يعلن قائمته النهائية لكأس آسيا 2019

أسود الرافدين يستعدون لكأس آسيا بالإمارات

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن المدرب السلوفيني سريتشكو كاتانيتش، المدير الفني للمنتخب العراقي، عن قائمة فريقه النهائية المشاركة في كأس أمم آسيا 2019 بالإمارات.

قائمة المنتخب العراقي، شهد استبعاد 5 لاعبين وهم: "محمد صالح، وسامح سعيد، وأحمد عبد الرضا، ومحمد داود ومهند عبد الرحيم".

وضمت قائمة أسود الرافدين 23 لاعبًا وهم:

"محمد كاصد، محمد حميد، جلال حسن، أحمد إبراهيم، ريبين سولاقا، علي عدنان، فرانس بطرس، علي فائز، وليد سالم، سعد ناطق، علاء مهاوي، أمجد عطوان، بشار رسن، مهدي كامل، همام طارق، أسامة رشيد، علي حصني، حسين علي، صفاء هادي، أحمد ياسين، مهند علي، علاء عباس، وأيمن حسين".

وفاز المنتخب العراقي على نظيره الفلسطيني بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم الجمعة، استعدادًا لكأس آسيا.

منتخب العراق يقع في الجموعة الرابعة بكأس آسيا، والتي تضم إيران وفيتنام واليمن، بالبطولة التي ستنطلق 5 يناير المقبل.