العراق يعلن قائمته النهائية لكأس آسيا 2019
أحمد رفعت فيسبوك تويتر
أعلن المدرب السلوفيني سريتشكو كاتانيتش، المدير الفني للمنتخب العراقي، عن قائمة فريقه النهائية المشاركة في كأس أمم آسيا 2019 بالإمارات.
قائمة المنتخب العراقي، شهد استبعاد 5 لاعبين وهم: "محمد صالح، وسامح سعيد، وأحمد عبد الرضا، ومحمد داود ومهند عبد الرحيم".
عن العام الماضي وطموحات العام المقبل 🙌
الانتقال لنادي الـ @Ettifaq والمشاركة في كأس العالم 🏆
اختياراته لـ أفضل 3 لاعبين عرب 📜
وحديث خاص عن الساحر يوسف المساكني 🎩
الروج يتحدث لـ @GoalAR بعد اختياره في قائمة #جول25 🗣️ pic.twitter.com/fbin8p6Ew8— جول مصر (@goaleg) December 28, 2018
وضمت قائمة أسود الرافدين 23 لاعبًا وهم:
"محمد كاصد، محمد حميد، جلال حسن، أحمد إبراهيم، ريبين سولاقا، علي عدنان، فرانس بطرس، علي فائز، وليد سالم، سعد ناطق، علاء مهاوي، أمجد عطوان، بشار رسن، مهدي كامل، همام طارق، أسامة رشيد، علي حصني، حسين علي، صفاء هادي، أحمد ياسين، مهند علي، علاء عباس، وأيمن حسين".
وفاز المنتخب العراقي على نظيره الفلسطيني بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم الجمعة، استعدادًا لكأس آسيا.
منتخب العراق يقع في الجموعة الرابعة بكأس آسيا، والتي تضم إيران وفيتنام واليمن، بالبطولة التي ستنطلق 5 يناير المقبل.