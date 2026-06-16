العراق ضد النرويج: نظرة مسبقة على كأس العالم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

ستنطلق مباراة العراق ضد النرويج في 16 يونيو 2026 الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش و18:00 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

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العراق ضد النرويج: سياق المباراة

تحمل المباراة التي ستقام في ماساتشوستس أهمية كبيرة للفريقين اللذين يعتزمان تحقيق انطلاقة قوية في واحدة من أكثر المجموعات تنافسية في البطولة. مع تزايد التوقعات في الوطن، سيسعى مدرب العراق جراهام أرنولد إلى إثبات أن فريقه المنظم الذي يعمل بجد غير عادي يمكنه مفاجأة العالم على أكبر مسرح كروي، بالاعتماد على هوية جماعية منضبطة والتهديد السحري للمهاجم أيمن حسين. يقف في طريقهم منتخب النرويج المتفجر والمهيمن بدنيًا بقيادة ستال سولباكن، الذي يتمحور نظامه التكتيكي حول إطلاق العنان للقوة الهجومية العالمية لإرلينغ هالاند ومارتن أوديجارد لتفكيك الخصوم بشكل منهجي. على خلفية ملعب بوسطن المثير للإعجاب (ملعب جيليت)، بمرافقه العالمية وأجواء البطولة الحماسية، من المتوقع أن تكون هذه المواجهة واحدة من أبرز مباريات الجولة الافتتاحية.

مع وجود منافسين قويين مثل فرنسا والسنغال في المجموعة الأولى، لا يمكن لأي من الفريقين أن يتعثر في البداية. سيعتبر العراق هذه المباراة فرصة مثالية لإثبات تطوره التكتيكي تحت قيادة مدربه الأسترالي المتمرس، بهدف تحقيق نتيجة تاريخية لدولة مهووسة بكرة القدم تعود إلى النهائيات العالمية للمرة الأولى منذ عام 1986. من ناحية أخرى، تصل النرويج حريصة على تحقيق أقصى استفادة من إمكانات جيلها الذهبي، وتسعى جاهدة لترك بصمة مذهلة في عودتها إلى مسرح كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1998. مع إضاءة الأضواء في فوكسبورو، سيكون من المستحيل تجاهل حدة وضغط مباراة افتتاح كأس العالم، حيث من المرجح أن تلعب التنظيم الدفاعي والإدارة الدقيقة للمباراة والقدرة على تقليل الأخطاء دورًا حاسمًا في تحديد من سيحصد فوزًا ثمينًا في المباراة الافتتاحية.

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الطريق إلى كأس العالم 2026

ماراثون العراق الشاق نحو المسرح الكبير

كانت رحلة العراق إلى البطولة اختبارًا حقيقيًا للقدرة على التحمل، حيث تطلبت حملة تأهيلية قياسية من 21 مباراة - وهي الأطول بين جميع الدول في طريقها إلى أمريكا الشمالية. انطلق أسود بلاد ما بين النهرين في البداية بقوة مطلقة، حيث اكتسحوا مجموعتهم في الدور الثاني بستة انتصارات متتالية قبل أن يخوضوا دورًا ثالثًا شديد التنافسية والتوتر.

أجبرت النتيجة المتقاربة العراق على خوض المراحل النهائية الحاسمة في تصفيات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والتي توجت بفوز دراماتيكي بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين على الإمارات العربية المتحدة في مباريات الملحق القارية. وجاءت العقبة الأخيرة في مباريات الملحق بين الاتحادات في مونتيري، حيث واجه العراق بوليفيا. بقيادة المهاجم الأسطوري أيمن حسين وركلة جزاء دراماتيكية في الدقائق الأخيرة سجلها لاعب الوسط أمير العماري، حسم العراق فوزاً مثيراً بنتيجة 2-1 ليحجز التذكرة الأخيرة المتبقية إلى كأس العالم، منهياً غياباً مؤلماً دام 40 عاماً عن المسرح العالمي.

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عرض قاري خالٍ من الأخطاء للنرويج

بينما نجح العراق في اجتياز ماراثون متعدد المراحل، صممت النرويج حملة تأهيلية اتسمت بالهيمنة المطلقة التي لا تلين. في مواجهة المجموعة الأولى التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) التي كانت تنطوي على صعوبات محتملة بوجود عمالقة أوروبا مثل إيطاليا، بنت المنتخب الاسكندنافي آلة لا يمكن إيقافها وعالية الأداء، مما أدى إلى إحباط معنويات منافسيه في المجموعة تماماً.

كان أساس مسيرتهم التاريخية إلى أمريكا الشمالية هو سجل مثالي خالٍ من العيوب تحت القيادة الدقيقة لستال سولباكن. اجتاحت النرويج مجموعتها التأهيلية بأكملها بثماني انتصارات خالية من الأخطاء في ثماني مباريات، لتحتل صدارة الترتيب بفارق مريح برصيد 24 نقطة. وقد كان الدافع وراء هذه المسيرة المدمرة هو خط هجوم عالمي المستوى ومتفجر؛ فقد أرهب إرلينغ هالاند دفاعات الخصوم تمامًا، وسجل 16 هدفًا مذهلاً على مدار الدورة، بما في ذلك خمسة أهداف قاسية ضد مولدوفا. وبدعم من الرؤية الإبداعية المتميزة لمارتن أوديجارد، حسمت النرويج التأهل التلقائي بسهولة، وعادت إلى المسرح الكبير للمرة الأولى منذ عام 1998 بخطة هجومية مثالية.

أخبار فريق العراق والنرويج

أخبار منتخب العراق

وصل أسود بلاد ما بين النهرين إلى بوسطن مدعومين بثقة هائلة اكتسبوها من ماراثون تصفيات مرهق لكنه ناجح، توج بفوز في مباراة فاصلة بين الاتحادات. وقد وضع المدرب غراهام أرنولد اللمسات الأخيرة على تشكيلة قوية ومتماسكة تضم 26 لاعباً، تم تشكيلها من مزيج ذكي من الخبرة التكتيكية المكتسبة في الخارج والمواهب المحلية المتحمسة للغاية. وفي حين يواجه الفريق توقعات هائلة من الجماهير في الوطن، يظل نظام أرنولد الدفاعي المنظم متماسكاً تماماً قبل صافرة البداية.

يعد المهاجم ذو الخبرة الواسعة أيمن حسين النقطة المحورية المطلقة في نظام العراق، حيث من المقرر أن يقود الهجوم بفضل حضوره البدني وحركته القاتلة داخل منطقة الجزاء. ومن المرجح أن يحظى بدعم قوي من الجناح المبدع علي جاسم على الجانب، بينما يتولى صانع ألعاب خط الوسط أمير العمري المسؤولية الرئيسية عن تثبيت خط الوسط وتنسيق وتيرة الانتقالات. على الصعيد الدفاعي، من المتوقع أن ينظم اللاعب المخضرم ريبين سولاكا خط الدفاع إلى جانب زيد تحسين، ليوفروا درعاً أساسياً أمام القائد العائد والحارس الأساسي جلال حسن.

أخبار منتخب النرويج

وصلت النرويج إلى ماساتشوستس وهي تتمتع برفاهية وجود تشكيلة قوية ومتحمسة للغاية وذات قوة هجومية هائلة تضم 26 لاعباً للاختيار من بينهم، وذلك بعد حملة تصفيات أوروبية خالية من الأخطاء والعيوب. الأجواء في المعسكر إيجابية للغاية، حيث تعمل الفلسفة الهيكليّة التي يتبناها المدرب ستال سولباكن بأقصى طاقتها. وأهم دافع للفريق الاسكندنافي هو صحة لاعبيه الأساسيين من الطراز العالمي، مما يعني أن أقوى الأسلحة الهجومية في أوروبا جاهزة تمامًا للانطلاق على الساحة العالمية.

يعد إرلينغ هالاند ضمانة مطلقة لقيادة الهجوم بصفته الهداف الأكثر رعباً في البطولة، مع توقع مشاركة ألكسندر سورلوث إلى جانبه أو في الجناح ضمن خط هجوم يتميز بالقوة البدنية والضغط العالي. وخلفهما مباشرة، سيتولى مارتن أوديجارد لاعب أرسنال دوره كمحرك إبداعي لا جدال فيه، حيث سيتحكم في زمام الأمور من خط الوسط المتقدم. في قلب الملعب، سيوفر ساندر بيرج درعًا دفاعيًا لا يكل، بينما ينسق الثنائي الدفاعي القوي ليو أوستيغارد وكريستوفر أجر خط الدفاع لحماية الحارس المخضرم أوريان نيلاند.

الملفات الشخصية للمدربين وفلسفاتهم التكتيكية

جراهام أرنولد (العراق)

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يعد غراهام أرنولد قائداً شديد التنافسية ومنظماً ومحفزاً للغاية، وقد أضفى الانضباط التكتيكي والاستقرار الدفاعي على المنتخب العراقي المعروف تاريخياً بموهبته الفطرية ولكن بتنسيقه غير المتسق. بعد أن دخل أرنولد دائرة الضوء الدولية عقب بناء إرث هائل مع بلده أستراليا، نجح في توحيد "أسود بلاد ما بين النهرين" تماماً، حيث طبق بنجاح ثقافة "الفريق أولاً" وصمم مخططاً هيكلياً شديد المرونة يعزز أخلاقيات العمل المذهلة للفريق وحضوره البدني.

من الناحية التكتيكية، يطبق أرنولد فلسفة براغماتية ودفاعية صلبة تعطي الأولوية للتماسك الجماعي والانتقال الرأسي الفوري. يفضل تشكيل 4-2-3-1 عالي التنظيم أو تشكيل 4-3-3 وظيفي، معتمداً على لاعبي وسطين مركزيين منضبطين للغاية لحماية خط الدفاع وقطع مسارات التمرير. تحت قيادته، يتجنب العراق التعقيدات عالية المخاطر في الاستحواذ، ويطالب بتوزيع واضح وسريع في الممرات الجانبية، ويستخدم الحضور البدني الطويل القامة للمهاجم أيمن حسين كرمز للفريق لإبطاء اللعب. سيكون التحدي التكتيكي الرئيسي الذي يواجهه في بوسطن هو ضمان أن يحافظ خط دفاعه على أقصى درجات التركيز في مواجهة هجوم منافس من الطراز العالمي، وتقليل الأخطاء الفردية في الثلث الدفاعي مع الحفاظ على الدقة في الهجمات المرتدة.

ستال سولباكن (النرويج)

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أثبت ستال سولباكن نفسه بقوة كمدرب تكتيكي نجح أخيراً في إطلاق العنان للجيل الذهبي الحديث للنرويج، منهياً عقوداً من الغياب عن البطولات بحملة تأهيل مهيمنة ومفجعة. وقد عزز المدرب النرويجي الدقيق الثقة الجماعية والتماسك الهجومي بشكل هائل في جميع أنحاء فريقه، وحظي بثناء واسع النطاق لقدرته على المزج بسلاسة بين الهيكل الدفاعي الصارم والتسلسلات الهجومية المدمرة عالية الإبداع.

يتبنى سولباكن بشكل كامل نظام 4-3-3 الهجومي الذي يعتمد على الضغط العالي، والمصمم لإحباط بناء هجمات الخصم والسيطرة على المباريات من خلال التفوق البدني والفني. وترتكز هويته التكتيكية على الانضباط المطلق في التمركز بين لاعبي خط الدفاع الأربعة، مدعومين بوسط ميدان لا يعرف الكلل يتيح لصانع الألعاب المتقدم، مارتن أوديجارد، حرية إبداعية كاملة لتنظيم وتيرة اللعب في الثلث الأخير من الملعب. بمجرد الاستحواذ على الكرة أو استعادتها في المواقع المتقدمة، لا يضيع فريق سولباكن أي وقت، ويستخدم التمريرات المباشرة والعمودية لإمداد إرلينغ هالاند، الذي يتمتع بقوة جري مرعبة على مستوى عالمي، بالكرة على الفور. سيكون هدفه الأساسي في هذه المباراة الافتتاحية الحاسمة هو اختراق خط وسط العراق العنيد بسرعة، والحفاظ على خط دفاعي مرتفع لإحباط الهجمات المرتدة، واستخدام الضغط البدني المستمر لتأمين نتيجة حاسمة في المباراة الافتتاحية.

قائمة 26 لاعباً لكأس العالم

تشكيلة العراق في كأس العالم

حراس المرمى: أحمد باسل، جلال حسن، فهد طالب

المدافعون: حسين علي، أكام هاشم، أحمد يحيى، ميرشاس دوسكي، مصطفى سعدون، ريبين سولاكا، زيد تحسين، فرانس بوتروس، مناف يونس

لاعبو الوسط: يوسف أمين، إبراهيم بايش، أحمد قاسم، زيدان إقبال، أمير العمري، علي جاسم، كيفن ياكوب، أيمر شير، زيد إسماعيل

المهاجمون: علي الحمادي، مهند علي، علي يوسف، أيمن حسين، ماركو فرجي

تشكيلة النرويج في كأس العالم

حراس المرمى: أوريان نيلاند، إيجل سيلفيك، ساندر تانغفيك

المدافعون: كريستوفر أجر، جوليان رايرسون، ليو أوستيغارد، ديفيد مولر وولف، ماركوس هولمغرين بيدرسن، توربيورن هيغيم، فريدريك بيوركان، هنريك فالشينر، سوندري لانغاس

لاعبو الوسط: مارتن أوديغارد، ساندر بيرغ، باتريك بيرغ، كريستيان ثورستفيدت، مورتن ثورسبي، ثيلو آسغارد، أندرياس شيلديروب، ينس بيتر هاوج، فريدريك أورسنيس

المهاجمون: إرلينغ هالاند، ألكسندر سورلوث، يورغن ستراند لارسن، أوسكار بوب، أنطونيو نوسا

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المواجهات الرئيسية بين العراق والنرويج

أيمن حسين ضد ليو أوستيغارد: ستكون هذه المواجهة بمثابة معركة بين العمالقة داخل منطقة الجزاء. حسين، المهاجم القوي والرماد الذي قاد أهداف "أسود بلاد ما بين النهرين" في ماراثون التصفيات التاريخي متعدد المراحل، يتميز بقوته البدنية الهائلة، وهيمنته الاستثنائية في الكرات الهوائية، وتمركزه الدقيق داخل منطقة الجزاء. سيكون ليو أوستيغارد في مرمى النيران تمامًا؛ يجب على قلب الدفاع النرويجي العدواني والمقاوم أن يستخدم توقيته الممتاز وقوته البدنية وقدراته الهوائية لمنافسة حسين في الهواء وحرمانه من أي مساحة لتأخير اللعب أو التسديد على المرمى.

إرلينغ هالاند في مواجهة خط الدفاع العراقي: يدخل هالاند البطولة بصفته النقطة الهجومية المحورية بلا منازع في صفوف النرويج، وأكثر المهاجمين إثارة للرعب وقوة في أوروبا، بعد أن أرهب الدفاعات بتسجيله 16 هدفاً في تصفيات كأس العالم. وسيبحث عن المساحات التي يمكن استغلالها داخل منطقة الجزاء، ويختبر خطوط الدفاع بسرعته المباشرة المروعة. ومع ذلك، فإنه سيواجه دفاعاً مركزياً عراقياً متناغماً للغاية وملتزماً بشدة بقيادة ريبين سولاكا وزيد تحسين. هل تستطيع القوة البدنية والكفاءة الهجومية من الطراز العالمي التي يتمتع بها هالاند كسر الحاجز الآسيوي العنيد والمتماسك الذي يعتمد على الانضباط الجماعي المطلق لإحباط المهاجمين النخبة؟

مارتن أوديغارد ضد أمير العماري: ساحة المعركة التكتيكية النهائية في قلب الملعب. أوديغارد هو المحفز الإبداعي من الطراز العالمي والقائد بلا منازع لمنتخب النرويج، حيث يجلب رؤية قادرة على شق الدفاع، ورباطة جأش فنية لا تشوبها شائبة، ومقاومة ضغط من النخبة لتفكيك صفوف الخصم من دوره المتقدم في خط الوسط. سيكون على العمري مهمة تعطيل هذا الإيقاع الهجومي للعراق، مستفيداً من انضباطه التكتيكي، ومعدل عمله المرتفع، وإحصائياته الممتازة في اعتراض الكرات، لمراقبة أوديغارد، وسد الممرات المركزية الحيوية للتمرير، وإطلاق انتقالات فورية إلى الثلث الأخير.

أخبار الفريق والتشكيلة

لم يؤكد مدرب العراق جراهام أرنولد التشكيلة المحتملة قبل المباراة، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو حالات إيقاف في الفريق في هذه المرحلة. سيتم إضافة المزيد من التحديثات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة عندما تتضح الصورة أكثر.

كما لم يكشف مدرب النرويج ستال سولباكن عن التشكيلة المتوقعة، ولم يتم تأكيد أي إصابات أو حالات إيقاف حتى الآن. سيتم توفير التحديثات فور توفرها.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

الأداء

فاز العراق في مباراتين وخسر اثنتين من آخر خمس مباريات، مع تعادل واحد. كانت آخر مباراة له هي التعادل 1-1 مع إسبانيا في 4 يونيو، وهو نتيجة مشرفة اختتمت استعداداته قبل البطولة. وفي وقت سابق من تلك السلسلة، فاز العراق على بوليفيا 2-1 في تصفيات كأس العالم بين الاتحادات، وهزم أندورا 1-0 في مباراة ودية. وجاءت هزيمتاه في كأس الفيفا العربية في ديسمبر 2025، حيث خسر 1-0 أمام الأردن و2-0 أمام الجزائر.

حققت النرويج فوزين وتعادلين وخسارة واحدة في آخر خمس مباريات لها. وكانت آخر نتيجة لها هي التعادل 1-1 مع المغرب في 7 يونيو، بعد فوزها 3-1 على السويد في 1 يونيو. كما تعادلت 0-0 مع سويسرا في مارس وفازت على إيطاليا 4-1 في تصفيات كأس العالم UEFA في نوفمبر 2025. وكانت هزيمتها الوحيدة في تلك السلسلة هي الخسارة 2-1 أمام هولندا في مارس. وسجلت النرويج 13 هدفاً في تلك المباريات الخمس واستقبلت أربعة أهداف.

سجل المواجهات المباشرة

لا توجد أي مواجهات سابقة بين العراق والنرويج مسجلة في قاعدة البيانات المتاحة. بيانات المواجهات المباشرة لهذه المباراة غير متوفرة حاليًا.

الترتيب

في المجموعة الأولى، يحتل العراق حالياً المركز الثاني والنرويج المركز الثالث قبل مباراة الافتتاح.