العدالة ينجح في التعاقد مع التونسي أيمن المثلوثي

تدعيم جديد للفريق الصاعد حديثاً لدوري المحترفين

اقترب نادي العدالة الصاعد حديثاً لدوري المحترفين السعودي، من التعاقد مع الحارس التونسي أيمن المثلوثي.

المثلوثي قضى معظم مسيرته في تونس، حيث لعب انتقل للنجم الساحلي من الإفريقي في 1999.

وقضى التونسي المخضرم حوالي 19 عاماً مع النجم قبل العودة للإفريقي مرة أخرى.

أخبرنا عن عاداتك وميولاتك المتعلقة بكرة القدم ✍️ — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 18, 2019

تقارير صحفية أكدت توصل العدالة لاتفاق نهائي مع صاحب الـ35 عاماً، ليحرس حرينع بداية من الموسم القادم.

ويأتي ذلك استمراراً لسلسلة التدعيم بالفترة الأخيرة، كان أبرزها التعاقد مع المدرب التونسي إسكندر القصري.

نيمار يقرر الاجتماع مع يوفنتوس

رسمياً | أياكس يعلن انتقال دي ليخت إلى يوفنتوس

يذكر أن المثلوثي سبق وأن قضى تجربة قصيرة بالدوري السعودي، حيث لعب للباطن في موسم 2018 لمدة 6 أشهر.