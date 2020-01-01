العدالة يقترب من ضم لاعب وسط منتخب نيجيريا

العدالة سينهي الصفقة لصالحه خلال ساعات.

اقترب نادي العدالة، من التعاقد مع لاعب الوسط النيجيري جون أوجوشكوو، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق.

العدالة يسعى لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بصفقات مميزة، من أجل استكمال مسيرة الفريق بالدوري.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن المفاوضات بين العدالة واللاعب النيجيري، وصلت إلى مرحلة متقدمة، لتدعيم صفوف الفريق الأول.

وينتظر العدالة وصول جون أوجوشكوو إلى الأحساء خلال الساعات المقبلة، من أجل إجراء الكشف الطبي، ثم التوقيع على عقد رسمي مع الفريق، لمدة 6 أشهر.

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أوجوشكوو لعب ف صفوف منتخب نيجيريا 24 مباراة، حيث بدأ في المشاركة مع النسور الخضراء منذ مارس 2013.

وقدم العدالة بداية جيدة في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، ولكن في الفترة الأخيرة لم يقدم العدالة نتائج طيبة، ليحتل المركز الرابع عشر.

ويسعى مسؤولي العدالة لاستغلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتغيير الأوضاع الفنية، خاصة بعد التأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.