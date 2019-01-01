العدالة يقترب من التعاقد مع البياوي.. والكشف عن المقابل المادي

العدالة يسعى لتحسين النتائج في الفترة المقبلة

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن العدالة اقترب من التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل الاستعداد لعودة الدوري.

وكان نادي العدالة قد أعلن أول أمس إقالة المدير الفني إسكندر القصري، من تدريب الفريق بعد تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن التونسي ناصيف البياوي اقترب من تولي تدريب العدالة خلال ما تبقى من الموسم الحالي.

وأشارت التقارير أن المدير الفني التونسي قد يحصل على 400 ألف دولار مقابل عقده مع نادي العدالة خلال الفترة المقبلة.

إقرأ أيضًا - الهلال ونهائي الآسيوية - 4 مكاسب للزعيم في حالة التتويج باللقب

ورصدت إدارة النادي 100 ألف دولار كمكافأة وأيضًا التجديد لموسم آخر، في حال النجاح في الإبقاء على الفريق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان البياوي قد استقال من تدريب فريق البنزرتي التونسي خلال الأيام الأخيرة بسبب تراجع النتائج والهزيمة السبت الماضي بأربعة أهداف مقابل هدف أمام فريق الملعب.