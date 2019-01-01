العجيمي يتهم التحكيم العربي بعد الفوز على المريخ

مهدي العجيمي مدرب النجم الساحلي يتحدث عن التحكيم بعد الفوز على المريخ في البطولة العربية

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث مهدي العجيمي المدير الفني لنادي النجم الساحلي التونسي بحديث قاسٍ عقب مواجهة فريقه أمام المريخ السوداني في بطولة زايد للأندية العربية.

وكان النجم الساحلي التونسي قد تغلب على ضيفه المريخ السوداني بهدف مقابل لا شيء في ذهاب نصف نهائي البطولة العربية.

وعقب المباراة، أعرب مهدي العجيمي مدرب نادي النجم الساحلي التونسي عن امتعاضه من تصرفات حكم اللقاء وكذلك تصرفات لاعبي المريخ.

نهاية أسبوع مليئة بالأحداث، لكن كيبا قام بثورة غير مسبوقة 🤯والريال مازال مجددًا محط كل الأنظار🧐، أما مبابي، فلم يتوقف عن إبهار العالم ⚡️!#YallaGoal pic.twitter.com/IQUIpnWWn4

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٦ فبراير ٢٠١٩

وقال العجيمي: "لقد كانت المباراة تشير بشكل جيد، حتى تدخل فيها الحكم بالعديد من القرارات الغريبة، نعم التحكيم كان ضعيفًا وأثر بالسلب على المباراة"

وأضاف: "لاعبو المريخ أضاعوا الكثير من الوقت وقتلوا نسق اللعب بشكل متكرر وغير مبرر، ول يتدخل الحكم محاولًا وقف ذلك"

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يذكر أن النجم الساحلي التونسي كان قد حقق نتائج إيجابية خلال البطولة، كما قدم مستويات رائعة جعلته أحد المرشحين للفوز بها.