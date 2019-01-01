الانتقالات
ايميليانو سالا

العثور على حطام طائرة الأرجنتيني إيمليانو سالا

آخر تحديث
التعليقات()
لم يتم العثور على اللاعب والطيار حتى الآن
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية عن العثور على حطام طائرة اللاعب الأرجنتيني إيمليانو سالا، لاعب فريق نانت الفرنسي والذي انتقل إلى كارديف سيتي في بحر المانش.

سالا اختفى في ظروف غامضة خلال رحلته من فرنسا، وذلك من أجل الانتقال والانضمام لصفوف فريق كارديف سيتي.

وأشارت شبكة "سكاي نيوز" أن السلطات قامت إبلاغ عائلة اللاعب الأرجنتيني، بعثور مركب على حطام الطائرة في قاع بحر المانش.

ولم يتم العثور على اللاعب أو الطيار، بعد سقوط الطائرة في بحر المانش حتى الآن، وجاري البحث عنهما خلال الساعات المقبلة.

اللاعب الأرجنتيني انتقل لصفوف كارديف سيتي مقابل 15 مليون جنيه استرليني، ليكون هو الصفقة الأكبر في تاريخ النادي.

وكانت حملات البحث عن اللاعب الأرجنتيني قد توقفت بعد اختفاؤه بثلاثة أيام، ولكن شقيقته طالبت بالاستمرار في البحث عنه.

الموضوع التالي:
رجل رائع - رجل مخيب | ريال مدريد وديبورتيفو ألافيش
الموضوع التالي:
بهدفه ضد ميلان، زانيولو يدخل تاريخ روما
الموضوع التالي:
الدوري الإسباني| ريال مدريد يدك ألافيس بثلاثية استعداداً للكلاسيكو
الموضوع التالي:
بعد ثمانية مازيمبي استقالة المدير الفني للأفريقي
الموضوع التالي:
رجل رائع - رجل مخيب | روما × ميلان
إغلاق