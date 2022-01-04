العبيد، الدوسري وكنو .. لعبة "الدومينو" الذكية من الهلال

أكدت جل المصادر الصحفية تعاقد الهلال مع عبد الرحمن العبيد ظهير أيسر النصر بعد دقائق قليلة من فسخ عقده مع ناديه بالتراضي، وأتت تلك الخطوة في ظل تعثر مفاوضات النادي مع لاعب وسطه محمد كنو الذي بات أقرب للرحيل.

الهلال نجح في تجديد عقدي سالم الدوسري ومحمد البريك، لكنه يُواجه صعوبة في ملف "كنو"، خاصة في ظل تلقي النجم السعودي عروضًا مغرية من النصر وخاصة الاتحاد.

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العبيد كان يُنظر له قبل موسمين بأنه ثاني أفضل ظهير أيسر في السعودية عقب ياسر الشهراني، بل وصل في مرحلة ما إلى منافسة نجم الهلال على اللعب للمنتخب السعودي.

صاحب الـ28 عامًا تراجع مستواه بقوة خلال الموسم الماضي حتى بات خسر مركزه الأساسي في النصر، وازداد الأمر صعوبة هذا الموسم، لكن هذا لا يمنع أنه يتمتع بالجودة اللازمة ليكون بديل الشهراني في الهلال.

الهلال عانى من اللاعب البديل في يسار الدفاع عند غياب الشهراني للإيقاف أو الإصابة، وقد استخدم عدد من اللاعبين نجح منهم أخيرًا لاعب الوسط الشاب، ناصر الدوسري، الذي أصبح الخيار المفضل لحالة الطوارئ تلك.

الدوسري قدم أداءً قويًا في يسار الدفاع، لكن الفريق بحاجة له في الوسط، خاصة مع غياب عبد الله عطيف الطويل للإصابة وإصابات سلمان الفرج المتكررة وتذبذب مستوى الكولومبي جوستافو كويلار واقتراب رحيله عن الفريق.

بالمناسبة ... ناصر الدوسري مشروع نجم كبير كبير كبير في الوسط



ثقة بالنفس وحضور وشخصية وجرأة وشجاعة .. وكل تلك الصفقات الشخصية والذهنية أهم من الجودة الفنية



الجودة حاضرة وبقوة، كل اللمسات ممتازة وإيجابية .. وين كان مخبيه رازفان !!#الهلال #الهلال_النصر #النصر_الهلال — Tamer Abu sido - تامر أبو سيدو (@Tamer_Abu_sido) February 23, 2021

الهلال بتعاقده مع العبيد لعب لعبة دومينو ذكية جدًا، إذ أنه وفر اللاعب البديل للشهراني في خانة الظهير الأيسر، وبذلك أعاد ناصر الدوسري لمنطقة الوسط، وهنا لم يعد هناك حاجة ملحة لبقاء محمد كنو مما يمنع النادي من الخضوع له ومنحه الراتب الذي يريده لتجديد عقده.

الهلال بتلك الصفقة أصبح جاهزًا للتخلي عن كنو دون التفكير مليًا ببديله في الوسط، إذ هو موجود بالفعل .. ناصر الدوسري، والذي لم يعد هناك حاجة له في الظهير الأيسر بعد ضم العبيد.

خطوة ذكية جدًا من إدارة الزعيم تؤكد ما تحدثنا عنه سابقًا من تميزها برئاسة فهد بن نافل بالرؤية المستقبلية والتخطيط الجيد بعيد المدى والاستعداد لكل الخيارات والسيناريوهات، خاصة أن العبيد كما أسلفت يمتلك الجودة والقدرات الفنية والبدنية، وخوضه تحدٍ جديد قد يُعيد له جوعه وطموحه وحوافزه لتقديم الأفضل، خاصة أنه سيُنافس منافسه الأهم في السنوات الماضية وجهًا لوجه.

النادي لن يخسر كثيرًا حال فشل العبيد في استعادة مستواه، سيتخلص منه دون مشاكل على الأرجح وقد يبيعه لأحد أندية الوسط أو يستخدمه في صفقة تبادلية، وإن نجح سيكون قد ربح لاعبًا مميزًا انتزعه من قلب جاره وحرمه منه.