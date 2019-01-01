العاملون في أهلي جدة يقدمون شكوى بسبب الرواتب المتأخرة

أهلي جدة يستعد لمواجهة الرائد في الدوري السعودي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

دبت أزمة كبيرة داخل نادي الأهلي السعودي خلال الأيام القليلة الماضية بسبب مشاكل مالية بشأن العمال المتواجدين في مقر النادي وعدم تقاضيهم رواتبهم.

ولم يتقاضى عمال النادي رواتبهم للشهر الخامس على التوالي مما أدى للتذمر داخل قلعة الراقي في الأيام القليلة الماضية ومطالبة الإدارة بتسديد الرواتب.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن بعض العاملين قاموا بتقديم شكوى خلال الساعات الأخيرة بسبب تأخر صرف رواتبهم.

وطالب كلًا من العاملون في الوظائف الإدارية والخدماتية، ومدربو الفئات السنية المختلفة بالحصول على مستحقاتهم المالية خلال الفترة الماضية.

وجاءت شكوى العاملين بمعاملتهم بنفس ما يحدث مع محترفين الفريق الأول لكرة القدم، والذين تسلموا راتب شهر يناير الماضي، والمدرب الذي حصل على مقدم العقد وراتب شهر.

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ويستعد الأهلي لمواجهة الرائد، ضمن الجولة الخامسة والعشرون من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.