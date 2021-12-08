العاصفة الثلجية تؤجل قمة في دوري أبطال أوروبا!

وافق الاتحاد الأوروبي على تأجيل مباراة أتالانتا أمام فياريال لتقام يوم الخميس بدلًا من اليوم، وذلك بسبب عاصفة ثلجية ضربت إقليم بيرجامو بشمال إيطاليا.

وبشكل عام تعاني قارة أوروبا في اليومين الأخيرين من الثلوج، وتقام مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة بهذه الأثناء أيضًا تحت هطول كثيف للبرد أيضًا.

لكن في ملعب جيويس كانت الأمور سيئة للغاية، وغطت الثلوج أرضية الملعب لدرجة تعيق خوضها، لينزل حكم المباراة ويقرر التأجيل لـ20 دقيقة، ثم أتى القرار بتأجيلها لليوم التالي من اليويفا بعد ذلك.

Debido a la incesante nevada 🌨 que cae sobre Bérgamo, la @UEFAcom_es ha decidido finalmente APLAZAR el partido @Atalanta_BC 🆚 #Villarreal para mañana jueves en horario aún por determinar.#UCL pic.twitter.com/Hgm4e6rdsc — Villarreal CF (@VillarrealCF) December 8, 2021

مباراة أتالانتا وفياريال عمومًا حاسمة ولها أهمية خاصة في حسم المتأهل من هذه المجموعة التي تضم مانشستر يونايتد ويونج بويز أيضًا.

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مانشستر ضمن التأهل كمتصدر للمجموعة، بينما يأتي فياريال في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، وأتالانتا ثالثًا برصيد 6 نقاط، بينما يأتي النادي السويسري في مؤخرة الترتيب بأربع نقاط فقط.

الفوز لكتيبة جاسبريني يعني التأهل، أما التعادل أو الهزيمة يضع كتيبة أوناي إيمري في دور الـ16 كوصيف لمانشستر يونايتد.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب لا سيراميكا قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.