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دوري أبطال أوروبا

العار يلاحق باريس وريمونتادا خاصة لمانشستر يونايتد

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باريس ضحية ريمونتادا جديدة
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

قلب مانشستر يونايتد الطاولة على حساب باريس سان جيرمان، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونجح الشياطين الحمر، في قلب الأوضاع بعد الخسارة أمام جماهيرهم بثنائية نظيفة، لفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، وخطف التأهل.

وأصبح باريس سان جيرمان أول فريق في تاريخ دوري الأبطال، يتم إقصاوءه من دوري اقصائي رغم فوز ذهاباً خارج الأرض بنتيحة 2-0.

كما بات مانشستر يونايتد أول فريق يقلب تأخره من هزيمة أمام جماهيره إلى فوز خارج القواعد ويتأهل، بعمر المسابقة.

والشياطين الحمر تأهل 14 مرة إلى ربع نهائي الأبطال، وجاءت بقيادة 4 مدربين فقط، السير مات باسبي، السير أليكس فيرجسون، ديفيد مويس، أولي جونار سولشار.

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وفيما تعد ركلة الجزاء التي سددها ماركوس راشفورد ليقود فريقه للفوز، هي الأولى له بقميص الشياطين الحمر.

وأنضم يونايتد لكل من أياكس وتوتنهام في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في انتظار هوية المنافس الرابع بين روما وبورتو.

 

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