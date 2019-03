العار يلاحق باريس وريمونتادا خاصة لمانشستر يونايتد

باريس ضحية ريمونتادا جديدة

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

قلب مانشستر يونايتد الطاولة على حساب باريس سان جيرمان، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونجح الشياطين الحمر، في قلب الأوضاع بعد الخسارة أمام جماهيرهم بثنائية نظيفة، لفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، وخطف التأهل.

وأصبح باريس سان جيرمان أول فريق في تاريخ دوري الأبطال، يتم إقصاوءه من دوري اقصائي رغم فوز ذهاباً خارج الأرض بنتيحة 2-0.

1- Paris are the first team in the history of the Champions League to be eliminated despite a 2-0 away win in the first leg. Unbelievable. #PSGMUN pic.twitter.com/H8CdFRQo20 — OptaJean (@OptaJean) March 6, 2019

كما بات مانشستر يونايتد أول فريق يقلب تأخره من هزيمة أمام جماهيره إلى فوز خارج القواعد ويتأهل، بعمر المسابقة.

1 - Manchester United are the first team in Champions League history to progress to the next round having lost by two or more goals at home in the first leg of a knockout match. Incredible. #PSGMUN — OptaJoe (@OptaJoe) March 6, 2019

والشياطين الحمر تأهل 14 مرة إلى ربع نهائي الأبطال، وجاءت بقيادة 4 مدربين فقط، السير مات باسبي، السير أليكس فيرجسون، ديفيد مويس، أولي جونار سولشار.

وفيما تعد ركلة الجزاء التي سددها ماركوس راشفورد ليقود فريقه للفوز، هي الأولى له بقميص الشياطين الحمر.

1 - Marcus Rashford's penalty was the first he has ever taken for Manchester United in a competitive match. Nerve. #PSGMUN pic.twitter.com/wqa8jllGvF — OptaJoe (@OptaJoe) March 6, 2019

وأنضم يونايتد لكل من أياكس وتوتنهام في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في انتظار هوية المنافس الرابع بين روما وبورتو.