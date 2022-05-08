العارضة 12 .. الحظ يواصل معاندة ميسي في الدوري الفرنسي

يواصل الحظ معاندة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي باريس سان جيرمان، بعد أن ضرب "البرغوث" الكرة مرتين في العارضة خلال مواجهة فريقه أمام تروا في الجولة 36 من الدوري الفرنسي.

وتعادل باريس سان جيرمان أمام تروا بنتيجة 2-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة الفرنسية، باريس، والتي شهدت مشاركة ميسي أساسيًا.

ورغم أن ميسي لم يسجل أو يصنع أمام تروا، إلا أنه قدم أداءً جيدًا، وسدد الكرة مرتين على العارضة، ليواصل الحظ معاندة الأرجنتيني في الموسم الحالي.

كم مرة سدد ميسي على العارضة؟

ميسي وخلال منافسات موسم 2021-22 من الدوري الفرنسي سدد الكرة 12 مرة في أحد القائمين أو العارضة.

ويعد ميسي أكثر لاعب في الدوريات الأوروبية الكبرى الذي يسدد على القائمين والعارضة، متفوقًا على البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الألماني.

ماذا قدم ميسي أمام تروا؟

بدأ ميسي مباراة تروا أساسيًا ولم يتم استبداله، ولمس الكرة 84 مرة خلال المباراة.

وقدم ميسي 58 تمريرة صحيحة من أصل 64 محاولة، بنسبة دقة وصلت إلى 91%، وصنع فرصة واحدة فقط، ولعب كرة طويلة صحيحة من أصل ثلاث محاولات.

وعلى صعيد التسديد، فقد سدد ميسي كرة واحدة فقط على المرمى، وثلاث كرات بعيدة عن المرمى من بينهما مرتين في العارضة، وتصدى دفاع تروا لتسديدتين.

المثير أن ميسي نجح في الفوز بأربعة صراعات أرضية من أصل ست محاولات، لكنه في المقابل فقد الاستحواذ 13 مرة خلال المباراة.

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