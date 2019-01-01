العابد يعود لتدريبات الهلال وينتظر قرار ماميتش للمشاركة أمام الاستقلال

الهلال يسعى لتحقيق الفوز على الاستقلال الإيراني

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن عودة نواف العابد لصفوف الهلال، وتعافيه من الإصابة التي لحقت به وأبعدته عن المشاركة أساسيًا لفترة كبيرة.

وكان العابد قد ابتعدت مرة أخرى عن الهلال بعد عودته في فبراير، بسبب تجدد الإصابة التي أبعدته عن بداية الموسم وأيضًا كأس العالم في روسيا مع المنتخب السعودي.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن العابد عاد لتدريبات الهلال وجاهز للمشاركة في المباريات المقبلة للزعيم في جميع البطولات.

وكان العابد يعاني من إصابة أسفل عضلات البطن، خلال الفترة الأخيرة، وسيتحدد موقفه من المشاركة أمام الاستقلال الإيراني في دوري أبطال آسيا.

وتقام المباراة بين الهلال والاستقال في الدوحة يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

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ويسعى الهلال لمواصلة انتصاراته في دوري أبطال آسيا في الوقت الحالي من أجل السير نحو لقب البطولة وتحقيق البطولة حال ضياع الدوري السعودي الذي يحتل به الوصافة حاليًا.