الظفرة الإماراتي يمدد عقد المدرب الصربي رازوفيتش

الظفرة يمدد عقد رازوفيتش موسم إضافي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

نجح مجلس إدارة نادي الظفرة، في تجديد عقد المدرب الصربي فوك رازوفيتش، المدير الفني للفريق، قبل نهايته بنهاية الموسم الحالي.

رازوفيتش قاد الظفرة لنهائي كأس رئيس الدولة الإماراتي، والمقرر له مساء يوم الأثنين المقبل على ملعب هزاع بن زايد.

وأعلن الظفرة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن تمديد عقد الصربي رازوفيتش لمدة موسم آخر، خلال تغريدة جاء نصها كالآتي:

"مجلس إدارة النادي يقطع الطريق أمام عدد من الأندية من داخل الدولة وخارجها، وينجح في تفعيل بند التجديد لسنة ثالثة كخيار للنادي في عقد مدربه الصربي فوك رازوفيتش بعد سلسلة نجاحاته الأخيرة مع الفريق".

مجلس إدارة النادي يقطع الطريق أمام عدد من الأندية من داخل الدولة وخارجها وينجح في تفعيل بند التجديد لسنة ثالثة كخيار للنادي في عقد مدربه الصربي فوك رازوفيتش بعد سلسلة نجاحاته الأخيرة مع الفريق.@AGLeague #عام_التسامح pic.twitter.com/eQ1Um2GhZP — نادي الظفرة الرياضي (@aldhafraclub_ae) April 19, 2019

الظفرة تحت قيادة رازوفيتش، يحتل المركز الثامن في ترتيب فرق دوري الخليج العربي الإماراتي برصيد 27 نقطة.

جاءت خطوة تجديد عقد الصربي رازوفيتش، لمزيد من الاستقرار داخل جدران فريق الظفرة الإماراتي.