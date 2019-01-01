الظفرة الإماراتي يرد على ربح الوحدة السوري لقضية خربين

فيفا حكم لصالح الوحدة في أزمة انتقال خربين

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

علق نادي الظفرة الإماراتي على إنصاف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لنادي الوحدة السوري، في قضية اللاعب السوري عمر خربين؛ مهاجم الهلال السعودي الحالي.

فيفا كانت قد أوقعت عقوبات مالية على ناديي الظفرة والهلال، بعدما فسخ اللاعب عقده مع الوحدة في عام 2015 من طرف واحد، وانتقل بعدها إلى النادي الإماراتي قبل أن تتم إعارته إلى الزعيم السعودي، الذي اشتراه نهائيًا في النهاية. (طالع التفاصيل)

وجاء في بيان الظفرة، تعليقًا على القضية: "ننوه بأن قضية النادي ونادي الوحدة السوري على خلفية انتقال اللاعب السابق عمر خربين إلى نادي الهلال السعودي تم تحويلها إلى محامي النادي للتعامل معها والرد عليها وفق الأنظمة والقوانين".

يذكر أن صاحب الـ25 عامًا لعب للظفرة في الفترة من يناير 2016 ولمدة موسم واحد فقط، قبل أن ينضم للهلال في يناير 2017.

وشارك السوري مع الظفرة في 26 مباراة، سجل خلالهم 17 هدفًا وصنع خمسة آخرين.