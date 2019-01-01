الظفرة الإماراتي يجدد عقد الدرمكي حتى 2023

أعلن نادي الظفرة الإماراتي، اليوم الخميس، تمديد عقد لاعبه خالد الدرمكي، من أجل الحفاظ عليه والعمل على استقرار الفريق في المرحلة المقبلة.

ويسعى الظفرة في الوقت الحالي الحفاظ على قوام الفريق الأساسي من أجل السير قدمًا نحو تحسن الأداء خلال المباريات المقبلة واحتلال مركز أفضل في ترتيب جدول دوري الخليج العربي.

وجدد الدرمكي لاعب الظفرة عقده مع النادي الإماراتي، لمدة 3 مواسم قادمة، حيث أعلن النادي عن التعاقد اليوم الخميس، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال النادي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " شركة كرة القدم بالنادي تواصل خطتها الرامية للإستقرار وتمدد مع لاعب الفريق خالد الدرمكي حتى الموسم 2022-2023".

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ويحتل فريق الظفرة المركز السادس في ترتيب دوري الخليج العربي، برصيد 7 نقاط بعد مرور 4 جولات.

ويستعد نادي الظفرة للقاء الوصل، ضمن الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي الإماراتي، يوم الأحد المقبل، وعينه على تحقيق الفوز بالثلاثة نقاط.