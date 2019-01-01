الظاهرة رونالدو: لن أستطيع التعاقد مع راموس ومبابي مبهر

تعرف على تصريحات الظاهرة رونالدو حول راموس ومبابي

أكد الظاهرة رونالدو، رئيس نادي بلد الوليد، أنّه لن يتمكن من التوقيع مع قائد الملكي سيرخيو راموس، كما أشاد بمستوى كليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان.

رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، أكد أنّ راموس تلقى عرضًا من الصين وقد يرحل بالمجان.

وقال رونالدو في حوار مع صحفية "ماركا" الإسبانية: "هناك العديد من اللحظات السيئة التي مررت بها رئيسًا لبلد الوليد، مثل حينما ألغت تقنية الفيديو عددًا من الأهداف ولكن أيضًا هناك لحظات سعيدة".

وتابع: "لم أرغب أبدًا في العمل كمدرب وأراها مهمة أصعب من كونك لاعبًا ولذلك فضلت شراء نادي وبدأت في الولايات المتحدة الأمريكية قبل الانضمام إلى الدوري الإسباني".

وحول إمكانية التعاقد مع راموس حال رحيله بالمجان من ريال مدريد، علّق الظاهرة: "أعتقد أنني لن أستطيع التعاقد معه لأني لا أملك القدرة على دفع راتبه، كما أنني لست مندهشًا بمستوى فينيسيوس لأنني تابعته في فلامنجو وكان بالمستوى ذاته".

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واختتم: "مبابي لاعب رائع لديه السرعة والمهارة كما أنّه صغير السن ولا أعرف قيمته السوقية ولكنّه يستحق أن يكون الأغلى في العالم".

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد يرغب في التعاقد مع مبابي إلا أنّ باريس سان جيرمان لن يوافق على بيعه بسهولة.